Netanyahu hükümeti kurmak için süre istedi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Benyamin Netanyahu, Isaac Herzog'dan, hükümeti kurma görevi için süreyi 2 haftalığına uzatmasını istedi.





Netanyahu, Herzog'a "Hükümet kurma müzakereleri sürüyor ve büyük ilerleme kaydedildi" dedi.





Süre pazar günü sona erecek

Başka ayrıntıya yer verilmeyen haberde, İsrail Cumhurbaşkanının, Netanyahu'nun talebini kabul edip etmediğinden de bahsedilmedi. Herzog'un, Netanyahu'ya hükümeti kurması için verdiği yasal süre 11 Aralık Pazar günü sona eriyor.





İsrail'deki son seçimlerde aşırı sağ çanları

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok, 120 sandalyeli meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.







