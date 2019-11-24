Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu için mahkemeye dilekçe verildi /24 Kasım 2019 19:20

Netanyahu için mahkemeye dilekçe verildi

Hakkında yolsuzluk iddiası bulunan İsrail Başbakan'ı Binyamin Netanyahu için görevinden ayrılması için mahkemeye dilekçe verildiği belirtildi.

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Yolsuzluk iddianamesinin ardından İsrail Başbakan'ı Binyamin Netanyahu'nun görevden ayrılması için mahkemeye dilekçe verildi.

İsrail'de gözlemci bir grup, üst mahkemeden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesini talep etti.

sol.org.tr'de yer alan ve Euronews'tan Gizem Sade'nin haberine göre, İsrail Kaliteli Hükümet Hareketi yüksek mahkemeye verdiği dilekçede, görevdeki bir başbakana yönelik bir ilk olan bu suçlamaların "kırmızı çizgiyi geçtiğini ve kamuoyunun kurumlara yönelik güvenine darbe vurduğunu" söylendi.

Netanyahu'nun istifaya zorlanması ya da geçici olarak başbakanlık görevinden çekilmesi ve lideri olduğu Likud partisinde karşılaştığı baskıların artırılması istendi.

Netanyahu ise hakkındaki rüşvet, yolsuzluk ve güven yıkma suçlamalarını reddederek görevde kalacağını ve kendini savunacağını söyledi.

Netanyahu'ya yönelik iddianame perşembe günü, nisan ve eylül aylarında yapılan seçimler sonrası ne Netanyahu'nun ne de rakibi Benny Gantz'ın parlamentoda hükümeti kurmak için çoğunluğu sağlayamadığı siyasi bir çıkmazın ortasında geldi.

Bu arada Gantz'a hükümeti kurmak için verilen süre çarşamba günü sona erdi. İsrail cumhurbaşkanı ertesi gün milletvekillerinin koalisyon hükümetini kurmak üzere içlerinden bir aday tayin etmesi için 3 hafta süre verdi.

Eğer Netanyahu ve Gantz'ın hükümet kurma girişimleri gibi bu da başarısız olursa İsrail yılın 3. seçimlerine gitmek zorunda kalacak.
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