Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu ifadeye çağrıldı, sözcüsü ve danışmanı tutuklandı /31 Mart 2025 21:57

Netanyahu ifadeye çağrıldı, sözcüsü ve danışmanı tutuklandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ‘Katargate’ soruşturmasında ifadeye çağrıldı. Aynı soruşturmada sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanı Jonathan Urich’se tutuklandı.

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Soruşturma Netanyahu’nun seçim kampanyasına Katar’dan milyonlarca dolar aktarıldığı iddiası üzerine başlatılmıştı.

Tutuklama kararları İsrailli işadamı Gil Bilger’in Katar’da çalışan bir Amerikalı üzerinden Feldstein’a para aktarmasının ortaya çıkmasından sonra geldi.

Feldstein ile Bilger arasında aracılık yaptığından şüphelenilen bir medya mensubu da sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Feldstein ve Urich ‘yabancı bir ajanla temas kurmak’ ve ‘kara para aklamak’la da suçlanıyor.

Netanyahu ifadeye çağrıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu da başsavcı Gali Baharav-Miara’nın onayıyla ifadeye çağrıldı.

Netanyahu’ya bugün ya da başka bir gün açık ifade verme seçeneği sunulurken, başbakanın bugün ifade vermeyi seçtiği yazıldı.

Netanyahu’nun ifadesi Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde alınacak.

‘Katargate’ soruşturması

‘Katargate’, Feldstein, Urich ve Netanyahu’nun bir başka danışmanı Srulik Einhorn’un sanık sandalyesine oturduğu, İsrail İç İstihbarat Servisi Şabak’ın yürüttüğü bir soruşturma.

İsrail basınında, Netanyahu’nun Katar’dan 2012’de 15 milyon dolar, 2018’deyse 50 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü.

Feldstein’in Katar’ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Urich ve Einhorn’un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı aktarılmıştı.

İsrailli işadamı Gil Bilger’in Feldstein’a para aktardığını söylediği ses kaydı İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger’in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.
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