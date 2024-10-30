Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu, İHA korkusu yüzünden oğlunun düğününü ertelemek istiyor /30 Ekim 2024 12:49

Netanyahu, İHA korkusu yüzünden oğlunun düğününü ertelemek istiyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun küçük oğlu Avner'in 26 Kasım'da düğününün yapılmasının planlandığını, düğün töreninin saldırı tehdidi sebebiyle ertelenmesinin gündemde olduğunu aktardı.

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İsrail, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdürürken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun devam eden çatışmalar ve insansız hava aracı (İHA) tehdidi nedeniyle oğlunun gelecek ay yapılması planlanan düğününün ertelenmesini istediği belirtildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun küçük oğlu Avner'in 26 Kasım'da düğününün yapılmasının planlandığını, Tel Aviv yakınlarında düzenlenmesi planlanan düğün töreninin ertelenmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

LÜBNAN'DAN FIRLATILAN İHA, KONUTUNA İSABET ETMİŞTİ

Planlanan bir etkinliğin katılımcılara risk oluşturabileceği öne sürülen haberde, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun devam eden çatışmalar ve insansız hava aracı tehdidi nedeniyle oğlu Avner'in düğününü ertelemeyi istediği aktarıldı.

Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan bir İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Netanyahu'nun konutuna isabet etmişti. Saldırı sırasında Netanyahu ve eşi Sara'nın konutta olmadığı açıklanırken, evin yatak odasının camında ufak hasar oluşmuştu. Netanyahu'ya yönelik İHA ile saldırı girişimini daha sonra Lübnan Hizbullahı üstlenmişti.


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