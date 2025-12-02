Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu ile Trump arasında kritik görüşme: Gazze için mutabakat sağlandı /02 Aralık 2025 10:40

Netanyahu ile Trump arasında kritik görüşme: Gazze için mutabakat sağlandı

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmede Gazze’de ateşkes, 'Hamas’ın silahsızlandırılması' ve Abraham Anlaşmaları’nın genişletilmesinin ele alındığı öğrenildi.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik bir telefon görüşmesi yapıldı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre iki liderin gündeminde Gazze Şeridi’ndeki ateşkes, Hamas’ın silahsızlandırılması ve Abraham Anlaşmaları’nın genişletilmesi vardı.

NETANYAHU'YA ABD YOLU GÖRÜNDÜ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre açıklamada, Trump’ın görüşme sırasında Netanyahu’yu yakın tarihte Washington’a davet ettiği belirtildi. İki liderin, Gazze’nin askerden arındırılması konusunda mutabakata vardığı ifade edildi. İsrail, Trump’ın ABD Başkanı olduğu 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas ile normalleşme sürecine girerek 'Abraham Anlaşmaları'nı imzalamıştı. Son olarak Kazakistan da kasım ayında anlaşmalara katıldığını duyurmuştu.
