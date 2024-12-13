Netanyahu İran'ı hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz gün bir video mesajı yayınlayarak İran’ı hedef aldı. İran ekseninin İsrail tarafından başlatılan bir “zincirleme reaksiyon” ile çökmekte olduğunu kaydeden Netanyahu, Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından sıranın İran’a geldiğinin sinyallerini verdi.





Söz konusu videoda Netanyahu İngilizce konuşurken Farsça altyazı bulunduğu dikkatleri çekerken Netanyahu, İran'ın "özgür olabileceği" ve "küresel olarak barış yapabileceğine" ilişkin umudunu dile getirdi.





“HİZBULLAH LİDERLERİNİN ÇOĞU DUMAN İÇİNDE KALDI”

Halktv'de yer alan habere göre İran’ın, Suriye’de Beşar Esad yönetimi “toza dönüşmeden önce” Esad'ı desteklemek için 30 milyar dolardan fazla harcadığını ileten Netanyahu, "Zalimleriniz Gazze'de Hamas'ı desteklemek için milyarlar harcadı. Bugün rejimleri harabeye dönmüş durumda. Zalimleriniz Lübnan'da Hizbullah'ı desteklemek için 20 milyar dolardan fazla para harcadı. Birkaç hafta içinde Hizbullah liderlerinin çoğu, roketleri ve binlerce teröristi duman içinde kaldı." ifadelerini kaydetti.





Netanyahu son aylarda İranlılara seslendiği 3. video mesajında, bugün Ortadoğu'daki yeni gerçekliğin "zincirleme bir reaksiyondan" kaynaklandığını ifade etti ve "Hamas'ın vurulmasına, Hizbullah'ın yok edilmesine, Nasrallah'ın hedef alınmasına, İran rejiminin terör eksenine indirdiğimiz darbelere zincirleme bir reaksiyon. Ve tüm bunlar, Başkan Trump'ın bu hafta işaret ettiği gibi, 'İsrail ve onun savaştaki başarısı sayesinde' gerçekleşti." söyleminde bulundu.





İran'ın liderlerinin "diğer ulusları fethetmeye ve Orta Doğu'ya köktendinci bir tiranlık empoze etmeye” çalıştığını söyleyen İsrail Başbakanı, İsrail'in yalnızca devletini savunmaya çalıştığını ifade etti ve “Ama bunu yaparken, barbarlığa karşı medeniyeti savunuyoruz." ifadesini kullandı.





GEÇTİĞİMİZ AY DA BİR MESAJ YAYINLAMIŞTI

Geçtiğimiz ay yayınlanan benzer bir video mesajında Netanyahu, İran hükümetinin Ekim ayında İsrail'e saldırmak için harcadığı paranın "İran’ın ulaşım bütçesine milyarlarca dolar ekleyebileceğini" ifade etmiş ve “Eğitim bütçenize milyarlarca dolar ekleyebilirdi. Ama bunun yerine [Ayetullah Ali] Hamaney rejimin vahşetini ortaya çıkardı ve dünyayı ülkenize karşı kışkırttı. Senin olması gereken parayı senden çaldı." ifadelerini kaydetmişti.





Eylül ayının sonlarında, Hizbullah’ın lideri olan Hasan Nasrallah'a suikast düzenlenmesinin ardından, Netanyahu bir video yayınlamış ve İran'ın "kuklalarının" ortadan kaldırıldığını, “Ortadoğu'da İsrail'in ulaşamayacağı hiçbir yer olmadığını” ifade etmişti. Netanyahu, “Halkımızı korumak için gitmeyeceğimiz hiçbir yer yok.” ifadesini kullanmıştı.