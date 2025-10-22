Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu işgale karşı çıkan güvenlik başkanını görevden aldı /22 Ekim 2025 09:28

Netanyahu işgale karşı çıkan güvenlik başkanını görevden aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin tam işgaline karşı çıkan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’yi görevden aldı. Kararın arkasında Netanyahu’nun eşi Sara’nın baskısı olduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar’a yönelik saldırıya ve Gazze’nin kuzeyinin tamamen işgaline karşı çıkan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’yi görevden aldı. Başbakanlık Ofisi, kararın gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

KARŞI ÇIKMIŞTI
İsrail Devlet Televizyonu KAN’ın haberine göre Hanegbi, 'Gideon’un Savaş Arabaları 2' adlı harekata ve Doha’da Hamas heyetinin bulunduğu binaya düzenlenen hava saldırısına itiraz ettiği için koltuğundan edildi. Hanegbi’nin yerine Konsey Başkan Yardımcısı Gil Reich’in vekâlet edeceği bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan bazı kaynaklar ise, Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun bu kararda etkili olduğunu öne sürdü. Sara Netanyahu’nun, Hanegbi’nin politik tavırlarından rahatsız olduğu ve görevden alınması için baskı yaptığı iddia edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netanyahu işgale karşı çıkan güvenlik başkanını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:21:04