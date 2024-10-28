Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu, İsrail’in 'hedefini' açıkladı /28 Ekim 2024 23:04

Netanyahu, İsrail’in 'hedefini' açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in uzun vadedeki hedefinin "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun vadeli stratejilerinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu ve bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada, 26 Ekim'de İran'a düzenledikleri hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’a düzenledikleri hava saldırısının kapsamlı olduğunu iddia eden Netanyahu, Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başaramadığını savundu.

Netanyahu, İsrail'in uzun vadeli stratejisinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu belirterek, bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İSRAİL'İN İRAN'A YAPTIĞI MİSİLLEME

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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