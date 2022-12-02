Netanyahu koalisyon için 'Dini Siyonizm Partisi' ile anlaştı





Daha önce savunma bakanlığını talep ederek koalisyon görüşmelerini sekteye uğratan Diniz Siyonizm Partisi dönüşümlü hükümette maliye bakanlığını üstlenmeyi kabul etti. Parti ayrıca işgal altındaki Batı Şeria ve ülkenin adalet sistemindeki politikalarla ilgili de söz sahibi olacak.





Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich kimdir?





İsrail Ordu Radyosu'nun bildirdiğine göre parti lideri 42 yaşındaki Bezalel Smotrich koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alacak, daha sonra yapılacak dönüşümde görev değiştirecek. Ancak dönüşümlü koalisyonun nasıl işleyeceği konusuna henüz açıklık getirilmedi.

Bu anlaşma ile 120 sandalyeli meclise bir 46 sandalyeyi garantileyen eski başbakan yeni koalisyona bir adım daha yaklaşmış oldu.Netanyahu "Bu, bütün İsrail vatandaşlarına sahip çıkan, sağ kanatta, milliyetçi bir hükümetin kurulmasına doğru atılan önemli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.Likud partisinden yapılan açıklamada, Filistin devletine karşı çıkan ve İsrail'in Batı Şeria'daki egemenliğinin genişletilmesini destekleyen Dini Siyonizm Partisi'ne, Netanyahu ile koordinasyon içinde bu bölgede Yahudi yerleşim faaliyetleri konusunda yetki verileceği bildirildi.İsrail 1967 savaşında Filistin'in devlet kurmak istediği Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü ele geçirmişti. İki devletli çözüm için ABD'nin desteğiyle yürütülen müzakereler 2014 yılında duraklamış, ancak uluslararası muhalefetine rağmen bu bölgelerde Yahudi yerleşimlerin genişlemesi devam etmişti.Netanyahu'nun liderliğindeki bir önceki koalisyon hükümetinde 2019-2020 yılları arasında kısa süreliğine ulaştırma bakanı olarak görev yapan Smotrich borcun gayrisafi milli hasıla seviyesine düşürülmesi gibi muhafazakar mali politikaları savunuyor ve kamu sektörü grevlerini önlemek umuduyla iş dünyasına genel bir vergi indirimi getirmek istiyor.Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir (solda) ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel SmotrichAbir Sultan/ABIR SULTANAncak Smotrich, ekonomiyle ilgili görüşlerinden çok milliyetçi politikalarıyla tanınıyor. Dini Siyonizm Partisi lideri seçim yarışını diğer bir aşırı sağ partisi Yahudi Gücü'nün lideri Itamar Ben-Gvir ile birlikte yürütmüş, iki lider seçimin ardından mecliste farklı partilerin başını çekerek yollarını ayırmıştı.