Samanyolu Haber /Gündem / Netanyahu’nun gizemli New York uçuşu herşey yakalanmak için /25 Eylül 2025 22:05

Netanyahu’nun gizemli New York uçuşu herşey yakalanmak için

Hakkında 124 ülkenin uygulayacağı yakalama kararı olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'ye giderken Avrupa hava sahasını kullanamadı. İsrail Başbakanı, özellikle Fransa hava sahasından uzak durmaya çalıştı.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında, 124 ülke yakalama kararı aldı. İsrail Başbakanı, bu kararın ardından uzun süredir seyahat kısıtlamasıyla karşı karşıyaydı ve şimdi ABD’ye gitmek için ülkesinden ayrıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2024 yılı aralık ayında, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmıştı.

İsrail Başbakanı ve eski Savunma Bakanı, “Savaş yöntemi olarak aç bırakma ve insanlığa karşı suç sayılan cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerde bulunma” suçlamasıyla yargılandı.

UCM’nin 124 ülkesi tutuklama kararını uygulama zorunda ve Netanyahu’nun uçağı şimdi bu ülkelerden uzak durmaya çalışıyor.

AKDENİZ’İN ÜSTÜNDEN GİTTİ

NTV’nin haberine göre, Netanyahu’nun uçağı, dün gece ABD’ye gitmek için ülkesinden ayrıldıktan sonra tutuklama kararını uygulayacak ülkelerden uzak bir rota izledi. Flightradar sitesindeki haritaya göre, Netanyahu’yu taşıyan uçak Avrupa üzerinden New York’a gitmek yerine Akdeniz’i boydan boya geçti.

Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanan uçağın Fransa hava sahasına girmediği görüldü.

İsrail basını da, UCM’nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı nedeniyle uçağın bu rotayı izlediğini yazdı.

NETANYAHU’NUN UÇAĞI BİR SÜRE SONRA TAKİP EDİLEMEDİ

Netanyahu, gece saatlerinde ABD’ye gitmek üzere ülkesinden ayrıldı. İsrail Devleti’ne ait Boeing 767 tipi uçak, XA001 uçuş koduyla yola çıktı.

Uçak, Yunanistan’ın aşağı kesimlerinden başlayarak, İtalya’nın açıklarından geçti ve daha sonda Cebelitarık’ı ortalayarak okyanus üzerine geldi. Uçak, bu bölgeye gelen kadar Flightradar’dan izlendi.

Uçak bir süre uçuş sinyallerini kapattı. Flightradar kayıtlarına göre, uçak bir süre sonra takip edilemez hale geldi. Netanyanu, Avrupa sınırları dışına çıkınca takip sistemlerini kapatmış görünüyor.

Netanyahu’nun normal izlemesi gereken rotasındaki ülkelerin çoğu, yakalama kararını uygulayacağını söylemişti. Fransa, bu konuda uluslararası hukuku uygulayacaklarına dair söz verdi. İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya ve Hollanda da kararı uygulayacağını söylemişti.

NETANYAHU NEDEN MAHKUM OLDU?

İsrail, 7 Ekim 2023’teki Hamas eyemlerinden sonra, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 44 binden fazla Filistinliyi öldürdü ve bölgede yaygın yıkıma ve kıtlık koşullarına neden oldu.

UCM açılan dava sonrasında “savaş yöntemi olarak aç bırakma” ve “insanlığa karşı işlenen cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler” suçlarından cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için “makul gerekçeler” bulunduğunu sonucuna vardı.

UCM, bu yargılamanın ardından Benyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran anlaşma olan Roma Statüsü’nün 124 üyesi, şimdi iki İsrailliyi, Netanyanu ve eski Savunma Bakanı’nı tutuklayıp mahkemeye teslim etmek zorunda.

Netanyahu ve Gallant’ı teslim etmek zorunda kalacak devletlerin çoğu İsrail’in eski müttefikiydi. Şimdi İngiltere, Fransa, Almanya ve Macaristan da İsrail Başbakanını yakalayıp teslim etmek zorunda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netanyahu’nun gizemli New York uçuşu herşey yakalanmak için Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:03:14