Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

Yoav Gallant, görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada "İsrail devletinin güvenliğini sağlamak hayatımın göreviydi ve her zaman öyle kalacak" ifadelerini kullandı.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi. Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine Dışişleri Bakanı Israel Katz getirildi.İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı ise Gideon Saar oldu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alma kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Netanyahu, Gallant ile arasında "ciddi farklılıklar" yaşandığını belirterek "İsrail Başbakanı olarak en büyük görevim, İsrail'in güvenliğini korumak ve ülkeyi zafere taşımaktır. Savaş zamanında, başbakan ile savunma bakanı arasındaki tam güven, her zamankinden daha fazla önem taşır. Ne yazık ki, ilk başta sahip olduğumuz bu güven, kampanyanın ilk aylarında önemli ilerlemeler kaydetmemize rağmen, son birkaç ayda azalmıştır" dedi.