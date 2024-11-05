Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı /05 Kasım 2024 22:22

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevinden aldı.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin  Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi. Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine  Dışişleri Bakanı Israel Katz getirildi.

İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı ise Gideon Saar oldu.

Yoav Gallant, görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada "İsrail devletinin güvenliğini sağlamak hayatımın göreviydi ve her zaman öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alma kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Gallant ile arasında "ciddi farklılıklar" yaşandığını belirterek "İsrail Başbakanı olarak en büyük görevim, İsrail'in güvenliğini korumak ve ülkeyi zafere taşımaktır. Savaş zamanında, başbakan ile savunma bakanı arasındaki tam güven, her zamankinden daha fazla önem taşır. Ne yazık ki, ilk başta sahip olduğumuz bu güven, kampanyanın ilk aylarında önemli ilerlemeler kaydetmemize rağmen, son birkaç ayda azalmıştır" dedi.
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