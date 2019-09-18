Netanyahu seçimden istediğini alamadı

Ancak hiçbir partinin tek başına hükümeti kuracak salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ülkede haftalar sürecek bir koalisyon sürecine girildi.Euronews'in haberine göre; İsrail Merkez Seçim Komisyonu, şu ana kadar oyların yüzde 90'dan fazlasının sayıldığını duyurdu.







Buna göre büyük değişikliler olmaması halinde, kesin olmayan sonuçlara göre, yarışa katılan 29 partiden 9’u yüzde 3,25'lik seçim barajını aşarak meclise girmeye hak kazanıyor.





Katılım oranı önceki seçime göre yükselirken İsrail'deki 6 milyon 300 bini aşkın kayıtlı seçmenden yüzde 69,4'ü sandık başına gitti.





Nisan ayında yapılan erken seçime katılım 64,65 oranında gerçekleşmişti.





Milletvekili sayıları çok yakın





Açılan sandıklarda Benny Gantz-Yair Lapid liderliğindeki Mavi Beyaz İttifakı az bir farkla önde gidiyor.Ancak dakika dakika değişen sonuçlarda İsrail medyası zaman zaman Likud'un öne geçtiğine dair sonuçlar da veriyor.





At başı giden sayımlarda sandalye dağılımı bakımından sonuçlar beraberliğe işaret ediyor.Şu anki sonuçlarla, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve Yair Lapid liderliğindeki Mavi Beyaz İttifakı mecliste 32, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud ise 31 milletvekiliyle temsil edilecek.





İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi 12 vekil çıkardı





İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler, bu seçime geçen dönemin aksine tek ittifak halinde girdi.Filistinlilerin seçime katılım oranı nisan ayında yapılan genel seçime oranla daha yüksek oldu.





İlk seçimde iki ayrı ittifak şeklinde seçime giren Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al), Birleşik Arap Listesi (İslami Hareket) ve Balad (Tecemmu) partileri bir kez daha Ortak Arap Listesi Bloku çatısı altında 12 milletvekili çıkardı.





Liberman seçimlerde yine kilit rolde





Eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman liderliğindeki İsrail Evimiz (Beyteynu) Partisi, 9 milletvekili çıkarmayı başardı.





Batı Şeria'daki bir yerleşim biriminde yaşayan Moldova doğumlu 61 yaşındaki Liberman, bir kez daha koalisyon hükümetlerinin kilit rol oynayan kişisi oldu.





Mevcut sonuçlarla ultra-ortodoks Yahudileri (Harediler) temsil eden Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) 9, Yahudi Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) partisi ise 8 milletvekili çıkardı.





Eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked liderliğinde kurulan Birleşik Sağ Partisi geçen seçimlerin aksine barajı aşarak 8 milletvekili meclise göndermeyi başardı.





Amir Peretz ile Orly Levy İşçi Partisi-Gesher İttifakı nisan seçimlerinde 6 milletvekiliyle meclise girmeye hak kazanırken, aralarında yine iki devletli çözümü savunan Meretz'in partisinin de bulunduğu Demokratik Birlik İttifakı da 5 milletvekili çıkardı.





İsrail'i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor





İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli mecliste (Knesset) en az 61 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.Sandık sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail'i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor.





Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, perşembeden itibaren meclise girmeye hak kazanan partilerle teker teker görüşmeye başlayacak.Rivlin, hangi partinin birinci olduğuna bakmaksızın koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın olan lidere görevi verebiliyor.





Bu arada Rivlin'in, hükümeti kurması için Netanyahu'yu mu yoksa Gantz'ı mı görevlendireceği resmi seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından netleşecek.





Cumhurbaşkanı'nın görevlendirmesinin ardından söz konusu parti liderinin 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.Ancak koalisyonu kurmakla görevlendirilen parti lideri, iki hafta ek süre talep etme hakkına sahip.