Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu suikast sonrası ilk kez konuştu: 'Bize zarar veren herkesle hesaplaşacağız' /31 Temmuz 2024 22:21

Netanyahu suikast sonrası ilk kez konuştu: 'Bize zarar veren herkesle hesaplaşacağız'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bize zarar veren herkesle hesaplaşacağız" dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından ulusa seslendi. Netanyahu, İsrail'in, İran'ın Husiler, Hamas ve Hizbullah olmak üzere üç ana vekiline "ezici darbeler" indirdiğini söyledi.

Haniye’ye düzenlenen suikasta değinmeyen Netanyahu, İsrail’in dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda öldürdüğü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr’un Majdal Shams'a düzenlenen saldırıdan doğrudan sorumlu olduğunu belirtti.

Shukr ile hesaplaştıklarını ifade eden Netanyahu, "Bize zarar veren herkesle hesaplaşacağız. Çocuklarımıza nişan alan, vatandaşlarımızı öldüren, ülkemize zarar veren herkesle" dedi.

"HER SENARYOYA HAZIRIZ"

Beyrut'ta düzenlenen saldırının ardından İsrail’e yönelik tehditlerin arttığını ifade eden Netanyahu, "Her senaryoya hazırız. Her tehdide karşı birlik içinde ve kararlı bir şekilde duracağız" diye konuştu.

Savaşın zaman alacağını ve İsraillilerden güçlü kalmalarını isteyen Netanyahu, bir süredir savaşı sona erdirmesi için yurt içinde ve yurt dışında baskı altında olduğunu belirterek, "O zaman da bu seslere boyun eğmedim, şimdi de boyun eğmiyorum" şeklinde konuştu.

Baskılara boyun eğseydi İsrail'in Hamas ile mücadele edemeyeceğini söyleyen Netanyahu, "Son aylarda elde edilen tüm başarılar, pes etmediğimiz ve içeride ve dışarıda büyük baskılar karşısında cesur kararlar aldığımız için elde edildi. Ve size söylüyorum, bu hiç de kolay olmadı. Birlikte mücadele edeceğiz" dedi.


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