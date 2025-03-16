Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu talimat verdi: Ateşkes görüşmeleri başlıyor /16 Mart 2025 11:12

Netanyahu talimat verdi: Ateşkes görüşmeleri başlıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ilettiği teklif çerçevesinde Gazze’de ateşkes anlaşmasının müzakere edileceği görüşmelere hazırlık yapılması talimatını verdi.

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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Katar'ın başkenti Doha’dan dönen müzakere heyeti, bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle ateşkes müzakerelerine ilişkin toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

İŞTE İSRAİL'İN ŞARTLARI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre açıklamada, Netanyahu'nun toplantı sonunda, Witkoff'un Gazze'deki 11 İsrailli sağ esirin ve yaşamını yitiren esirlerin yarısının derhal teslim edilmesini öngören teklifi çerçevesinde müzakere görüşmelerine hazırlık yapılması talimatı verdiği ifade edildi.

İsrail basını, Witkoff'un, Doha'da devam eden Gazze'de ateşkes müzakereleri kapsamında yeni bir teklif sunduğunu belirtmişti.

HAMAS KALICI ATEŞKES İSTİYOR
İsrail devlet televizyonu KAN geçtiği haberde, Witkoff'un daha önce 10 İsrailli esirin bırakılması karşılığında ateşkesin 60 gün uzatılmasını teklif ettiğini haberini geçmişti.

İsrail, bu planı kendilerinin benimsediğini, Hamas'ın ise reddettiğini iddia ederek Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu ilan etmişti.

Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin tesis edileceği ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini talep ediyor.
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