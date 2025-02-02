Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu: Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceğiz /02 Şubat 2025 13:43

Netanyahu: Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceğiz

Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Savaşta aldığımız kararlar Orta Doğu'nun çehresini çoktan değiştirdi" dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını söyledi. Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini savundu. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: 

"Savaşta aldığımız kararlar Orta Doğu'nun çehresini çoktan değiştirdi. Kararlarımız ve askerlerimizin cesareti, haritayı baştan çizdi. Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum."

Washington'da ABD Başkanı ile önemli bir görüşme yapacağını dile getiren Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde "öncülük ettiği" "Abraham Anlaşmaları"nı hatırlatarak, "İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurmuştur" dedi.

WITKOFF İLE DE GÖRÜŞECEK
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmek üzere bugün ABD'ye hareket ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri kapsamında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşeceğini açıklamıştı.
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