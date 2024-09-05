Netanyahu ve Hamas'tan 'Philadelphi' açıklamaları: 'Ateşkes anlaşmasını engelliyor'

Basın toplantısının başında bir harita gösteren Netanyahu, "Burası Orta Doğu, burası da Arap dünyasının geri kalanı. İsrail dünyanın en küçük ülkelerinden biri, Arap dünyasının yüzölçümünün yaklaşık yüzde biri kadar. Yani Hamas Filistin'i nehirden denize kurtarmaktan bahsederken, İsrail'i yok etmekten bahsediyor" ifadesini kullandı. Daha sonra Netanyahu, 2 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında yaptığı gibi Gazze Şeridi'nin haritasını sunarak Philadelphi Koridoru'nun öneminden bahsetti.





Hamas'ın, ilk anlaşmada olduğu gibi askeri baskı hissettiğinde anlaşmayı kabul edeceğini savunan Netanyahu, esir takası anlaşmasına varılmasını engelleyenin kendisi veya İsrail değil, Hamas ve Hamas Siyasi Bürosu Başkanı Yahya Sinvar olduğunu ileri sürdü.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İsrail'in bir aşamada Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönünde söz verip vermediği sorusunu ise Netanyahu, şöyle yanıtladı: "Koridor boyunca asker sayısını azaltma konusunda anlaştık ve orada tam bir tümene ihtiyacımız yok. Kalıcı bir ateşkes için görüşmelere başlama konusunda anlaştık ve şartlarımız Philadelphi Koridoru'nun aşılmaz hale geldiği bir durumu da içermelidir. Birinin orada olması gerekiyor, kim olduğu umurumda değil. Bize kağıt üzerinde ya da sözlü olarak değil, her gün, her hafta sahada, (daha önce) olanların tekrarını önleyebileceğini gösterecek birini getirin, biz de bunu değerlendirmeye açığız."





Netanyahu’nun amacının, Gazze Şeridi’ndeki savaşı uzatmak olduğu belirtilen açıklamada, “Halkımıza yönelik savaşı uzatmak için müzakereleri kullanan Netanyahu'nun ve onun oyunlarının tuzağına düşmemeye karşı uyarıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.





Ateşkes ve rehine anlaşması talebiyle düzenlenen eylemlerin arttığı İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu, "İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin dışına kaçırılmasını engelleme" gerekçesiyle Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yineledi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu bu akşam Batı Kudüs'te yabancı gazetecilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.Philadelphi Koridoru'ndan ayrılmaları halinde Hamas'ın sadece silah kaçakçılığı yapmasını değil, İsrailli esirleri yurt dışına kaçırmasını da engellemenin imkansız olacağını savunan Netanyahu, esirleri serbest bırakmaları için Hamas'a baskı yapacak bir şeye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.Gazze'nin silahtan arındırılması gerektiğini, bunun da ancak Philadelphi Koridoru'nun İsrail kontrolü altında kalması ve Hamas'a mühimmat ve silah tedarik hattı bulunmaması halinde mümkün olacağını ileri süren Netanyahu, esirlerin iadesi için zaten (Kasım 2023'te) bir anlaşmaya vardıklarını ve kendisinin geri kalan esirleri geri getirmeye kararlı olduğunu ifade etti.Hamas ise, Netanyahu'nun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için anlaşmaya varmak istemediğini bildirdi. Hamas, Netanyahu’nun Philadelphi Koridoru'nda kalma konusundaki ısrarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.ABD medyasında Washington'un esir değişimi ve ateşkes için yeni bir öneri hazırladığına dair haberlere işaret edilen açıklamada, “Yeni önerilere ihtiyacımız yok” denildi.Açıklamada, Netanyahu’nun İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için bir anlaşmaya varmak istemediğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi: “Şu anda yapılması gereken, Netanyahu ve hükümetine baskı uygulamak, onları daha önce üzerinde mutabakata varılan anlaşmaya uymaya zorlamaktır.”Öte yandan İsrail’de hükümetin Hamas ile esir takası anlaşması imzalamasını talep eden binlerce kişi, Savunma Bakanlığı yakınında ve bazı bakanların konutlarının önünde gösteriler düzenledi. Binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı yakınında ve bazı bakanların konutlarının önünde toplandı.Hükümetten, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için esir takası anlaşması imzalanmasını isteyen göstericiler, Gazze’de ölü ele geçirilen 6 İsrailli esirin fotoğraflarını taşıdı. Göstericiler, “Hemen anlaşın, Canlı olarak iade edilebilirlerdi. Onları bırakanlar geri getirmekle de yükümlüdür” şeklinde sloganlar attı.İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.