Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: 'Hamas ile müzakerelerde ilerleme var' /23 Aralık 2024 21:58

Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: 'Hamas ile müzakerelerde ilerleme var'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yeni açıklama yaptı. Esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini söyleyen Netanyahu, "Yaptığımız her şeyi size anlatamam ama her düzeyde önemli adımlar atıyoruz." dedi.

SHABER3.COM

İsrail Meclisi'ne (Knesset) hitap eden Başbakan Netanyahu, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini aktararak, anlaşmanın ne zaman son şeklini alacağına ilişkin net bir tarih veremeyeceğinin altını çizdi.

'HER ŞEYİ SİZE ANLATAMAM'

"Yaptığımız her şeyi size anlatamam ama her düzeyde önemli adımlar atıyoruz." diyen Netanyahu, Gazze’deki İsrailli esirler serbest bırakılana kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti. İsrail ordusunun “Orta Doğu’nun çehresini değiştirdiğini” öne süren Netanyahu, İsrail’in şu an İran “tehdidiyle" karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Netanyahu, "İran'ın kentlerimizi ve vatanımızı tehdit edebilecek nükleer silahlar ve benzeri silahlar elde etmesini engelleme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

YEMEN'İN SALDIRILARI

Yemen’den İsrail’i balistik füzelerle hedef alan İran destekli Husiler’e ilişkin Netanyahu, Yemen’e dün düzenledikleri saldırının "ilk olmadığını ve son olmayacağını" vurguladı. İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.???????

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: 'Hamas ile müzakerelerde... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:11:51