Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan darbe iması: "Ordudaki subayları kışkırtıyorlar" /03 Aralık 2022 11:43

Netanyahu'dan darbe iması: "Ordudaki subayları kışkırtıyorlar"

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, mevcut Başbakan Yair Lapid'i, ordudaki subayları ve belediye başkanlarını isyana teşvik etmekle suçladı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lapid'in, İsrail'deki yerel otoriteleri, yeni hükümetin eğitim teşkilatında yapması muhtemel değişikliklerle mücadele için güç kullanmaya çağırmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail devletini yönetmek üzere seçildiğini ve bu görevi ulusal ve demokratik ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini ifade etti.

"Tek devletimiz, tek ordumuz ve tek halkımız var. Onlara zarar vermemeliyiz." diyen Netanyahu, muhalefetteyken bile İsrail hükümetine asla isyan etmediklerini kaydetti ve bu nedenle muhalefeti sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet etti.

Lapid'in, ordudaki subaylar ile belediye başkanlarını seçilmiş hükümete karşı isyana kışkırtmasını kınayan Netanyahu, bu davranışın tehlikeli olduğunu ve demokrasiye zarar verdiğini dile getirdi.

Ordunun, siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Netanyahu, "Subayların halkın güvenini kazanmış hükümete karşı isyan etmesi söz konusu olamaz. Bu, kırmızı çizginin aşılması anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Lapid bugün Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, dün İsrail'deki yerel otoritelere "eğitim sistemini koruma" başlığıyla bir mesaj gönderdiğini duyurmuştu.

Lapid mesajında, "Eğitim sistemi ve devletin geleceğiyle ilgili endişelerimi sizinle paylaşıyorum. İsrail'de kurulma aşamasında olan yeni hükümet çocuklarımızın eğitimini İsrail toplumu içindeki en karanlık ve radikal unsurlara teslim etmiştir." ifadesini kullanmıştı.
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