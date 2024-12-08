Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan Esad'ın düşüşüne ilk yorum /08 Aralık 2024 18:11

Netanyahu'dan Esad'ın düşüşüne ilk yorum

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk yorum geldi. Netanyahu, Esad'ın düşüşünü 'Tarihi bir gün' olarak yorumladı.

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Suriye’de HTŞ’nin öncülüğündeki grupların başkent Şam’ı ele geçirmesiyle Esad rejimi resmen sona erdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan açıklama geldi. Netanyahu, Esad’ın düşmesini ‘Tarihi bir gün’ olarak yorumladı.

Netanyahu, Suriye sınırının yakınındaki bölgelere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "İran'ın şer eksenindeki kilit bağlantısı olan Esad rejimi düştü. Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a vurduğumuz darbelerin doğrudan bir sonucudur. Bu durum, Orta Doğu'da baskıcı ve zalim bu rejimden kurtulmak isteyen herkes arasında bir zincirleme reaksiyonu tetikledi" dedi.
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