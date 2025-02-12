Netanyahu'dan Gazze'de ateşkesi sonlandırma tehdidi





Trump da tehdit etti: Kıyamet kopacak

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Hamas'ın esirleri 15 Ocak Cumartesi günü öğlene kadar iade etmemesi halinde İsrail ile Filistinli silahlı grup arasındaki ateşkes anlaşmasının sona ereceğini ve çatışmaların yeniden başlayacağını" söyledi.DW Türkçe'de yer alan habere göre Netanyahu, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolu açıklamasında "Hamas nihai olarak yenilgiye uğratılana kadar ordu yoğun çatışmalara geri dönecek" dedi. Dört saat süren kabine toplantısının ardından konuşan Netanyahu, İsrail birliklerine "Gazze Şeridi'nin içinde ve çevresinde" toplanma emri verdiğini de belirtti.Hamas'ın, dün yaptığı açıklamada, bir sonraki emre kadar daha fazla esiri serbest bırakmayacağını söylemesi ve İsrail'i birkaç ölümcül silahlı saldırının yanı sıra Gazze'deki bazı yardım teslimatlarını durdurarak şartları ihlal etmekle suçlamasının ardından geldi.ABD Başkanı Donald Trump da, Gazze'deki tüm rehinelerin Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar bırakılmaması durumunda ateşkes anlaşmasını iptal edeceğini duyurdu.Trump, bir dizi başkanlık emrini imzalarken gazetecilere yaptığı yorumda, kararın nihayetinde İsrail'e ait olduğunu söyledi. Ancak eğer geri kalan rehineler serbest bırakılmazsa "kıyamet kopacak" uyarısında bulundu ve birçoğunun ölmüş olmasından korktuğunu da sözlerine ekledi. Trump, ayrıca, "Kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu geçersiz kılabilir" dedi.Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, İsrailli rehinelerin Gazze'den evlerine ancak ateşkese uyulması halinde dönebileceklerini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın rehinelerin serbest bırakılmaması halinde ''kıyametin kopacağını'' söylemesinin ardından kullandığı ''tehdit dilini'' reddetti.Ebu Zuhri, Batı medyasına yaptığı açıklamada, tehdit dilinin hiçbir değeri olmadığını ve sadece meseleleri karmaşıklaştırdığını söyledi ve ''Trump, her iki tarafın da saygı duyması gereken bir anlaşma olduğunu ve (İsrailli) mahkumları geri getirmenin tek yolunun bu olduğunu unutmamalıdır'' dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in hem Batı Şeria’daki şiddet olaylarını arttırması hem de Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlamasından ''ne pahasına olursa olsun kaçınılması'' gerektiğini çünkü bunun ''büyük bir trajediye'' yol açacağını söyledi.Guterres, ''Hamas'a rehinelerin serbest bırakılması planına devam etmesi çağrısında bulunuyorum. Her iki taraf da ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerine tam olarak uymalı ve ciddi müzakerelere yeniden başlamalıdır'' dedi.Hamas, 19 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan ateşkes kapsamında bazı rehineleri kademeli olarak serbest bırakmaya başladı. Ancak ''İsrail'i Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürerek şartları ihlal etmekle'' suçlayan Hamas, bir sonraki duyuruya kadar 20 rehineyi serbest bırakmayı erteledi. Hamas, ateşkesin birinci aşamasında serbest bırakılması için anlaşılan 33 rehineden şimdiye kadar 13’ünü serbest bırakmıştı.Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail topraklarına saldırmasından sonra başlayan Gazze savaşı, İsrail ile Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması uyarınca geçen ayın ortasından bu yana durmuş durumda.