Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan İran'a tehdit: 'Bana ve eşime suikast girişimi feci bir hataydı' /20 Ekim 2024 12:00

Netanyahu'dan İran'a tehdit: 'Bana ve eşime suikast girişimi feci bir hataydı'

Hizbullah'ın 'kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu' belirten Netanyahu, "İsrail savaşın tüm hedeflerine ulaşacak" dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın vekili diye tanımladığı Lübnan'daki Hizbullah'a atfettiği insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla "kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu" belirtti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, Lübnan'dan Kayserya kentindeki evine düzenlenen İHA saldırısını değerlendirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İran'ın vekili olarak nitelediği Hizbullah'ın "kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu" belirten Netanyahu, bunun ne kendisinin ne de İsrail'in "düşmanlarına karşı savaşında caydırıcı olmayacağını" anlattı. Netanyahu, İran ve vekillerine karşı, "İsraillilere zarar verenlere bedel ödetecekleri, kendilerine saldıranları etkisiz kılacakları, Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirecekleri ve kuzeydeki vatandaşlarının güven içinde evlerine dönmelerini sağlayacaklarını" ileri sürdü.

Netanyahu, daha önceden de tekrar ettiği zafer söylemini yineleyerek "İsrail savaşın tüm hedeflerine ulaşacak ve gelecek nesiller boyunca kalıcı olacak şekilde bölgenin güvenlik gerçeğini değiştirmek konusunda kararlı" ifadesini kullandı.

'İRAN'A DAHA SERT BİR HÜCUM DÜZENLENMESİNİ İSTEDİ'
Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'ya yakın kaynaklar, "Başbakan'ın, İHA ile suikast girişiminin ardından İran'a daha sert bir hücum düzenlenmesini istediğini" belirtti.

'BU EYLEM, HİZBULLAH TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR'
Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgeye isabet eden insansız hava aracının (İHA) Lübnan Hizbullahı tarafından atıldığını belirtti. İran'ın BM Daimi Temsilciliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Temsilcilik, İran'ın olayla ilgisinin olup olmadığına ilişkin açıklamasında, "Bu eylem Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirilmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?
Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve yaralanan olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti. Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan hanesinin görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.

Hizbullah'tan henüz Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.
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