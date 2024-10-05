Netanyahu'dan İsrail'e silah ambargosu çağrısında bulunan Macron'a tepki

Netanyahu ayrıca, "Bugün İsrail kendini yedi cephede, medeniyetin düşmanlarına karşı savunuyor. Gazze'de 7 Ekim'de cinayet, kafa kesme ve tecavüz gibi eylemlerde bulunan Hamas'a karşı, Lübnan'da dünyanın en ağır silahlarla donatılmış terör örgütü olan Hizbullah'a karşı, Yemen'de Husilere karşı, Irak ve Suriye'de İsrail'e yüzlerce füze fırlatan silahlı Şii gruplara karşı, Yahudiye ve Samarya'da (İsrail'in Doğu Kudüs haricinde Batı Şeria'yı tanımlamada kullandığı resmi bir adlandırma olup uluslararası alanda İsrail toprağı olarak tanınmamaktadır) ve daha geçen hafta İsrail'e yaklaşık 200 tane balistik füze atan ve yedi cephede de İsrail'in karşısında yer alan İran ile savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.





Euronews'te yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yanıt gecikmedi.Netanyahu Pazar günü X'te yayınlanan konuşmasında Macron'un son açıklamalarını hedef alarak, "Macron ve diğer Batılı liderler İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunuyor. Kendilerinden utanmalılar," dedi."İran Hizbullah, Husiler ve Hamas da dahil olmak üzere tüm 'vekillerine' silah sevkiyatını kesiyor mu? Elbette hayır, 'şer ekseni' bir arada duruyor," diyen Netanyahu, diğer taraftan 'şer eksenine' karşı çıkması gereken ülkelerin İsrail'e ambargo çağrısı yaptığını belirterek, bu durumu "bir utanç" olarak nitelendirdi.Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde 7 Ekim'den daha da büyük katliam planladığını öne süren Netanyahu, "İran'ın sponsorluğundaki barbarizmle mücadele ettiğimiz için bütün medeni devletler İsrail'i sıkı bir şekilde desteklemeli," dedi.Ancak İsrail'in destek olsa da olmasa da nihayetinde "kazanacağını" vurgulayan İsrailli Başbakan, "Ancak savaş bittikten uzun yıllar sonra bile bu utanç devam edecek," dedi.İsrail'in kendini "barbarlık" olarak nitelendirdiği saldırılara karşı koruyacağının altını çizen Netanyahu, "bu savaşı kendi iyiliklerinin yanı sıra bütün dünyanın güvenliği için de verdiklerini" öne sürdüiCumartesi günü France Inter radyosuna konuşan Macron, “Bence bugün öncelikli olan siyasi çözüme geri dönmemiz ve Gazze'de savaşmak üzere [kullanılan] silah sevkiyatını durdurmamızdır,” dedi.Fransa'nın artık İsrail'e silah göndermediğinin de altını çizen Macron, silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.“Bence bugün öncelikli olan siyasi çözüme geri dönmemiz ve Gazze'de savaşmak üzere [kullanılan] silah sevkiyatını durdurmamızdır,” dedi ve Fransa'nın artık İsrail'e silah göndermediğini de sözlerine ekledi.“Fransa hiç silah vermiyor,” diyen Macron, bundan iki hafta önce Dünya Yahudi Kongresi (WJC) Başkanı Ronald S. Lauder ile başkent Paris'teki Élysée Sarayı'nda bir araya gelmişti. Bu görüşmede, Fransa'nın Yahudi toplumunu etkileyen konuların yanı sıra devam eden İsrail-Gazze çatışması ve rehinelerin durumu ele alnmıştı.