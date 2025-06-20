Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan orduya 'Hamaney' talimatı: 'Hiç kimsenin dokunulmazlığı yok' /20 Haziran 2025 09:37

Netanyahu'dan orduya 'Hamaney' talimatı: 'Hiç kimsenin dokunulmazlığı yok'

İran ve İsrail arasında tansiyon yükselirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidini yineledi. Netanyahu, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söyledi.

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İran-İsrail gerilimi devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail devlet televizyonu KAN'a konuştu. Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun" dedi.

İran'ın nükleer programının hedef alınmasına ilişkin ise Netanyahu, İsrail'in "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduğunu" iddia etti. Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek, "Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar" diye konuştu.

'ABD BİZE YARDIM EDİYOR'
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İran'a saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" beklemediklerini belirten Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteğinden ise övgüyle söz ederek şunları söyledi:

"Savunmada bizlere mükemmel şekilde yardım ediyorlar, İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ayrıca ABD bize THAAD balistik füze hava savunma sistemiyle de yardım ediyor."

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