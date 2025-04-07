Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan Trump'la görüşme sonrası flaş açıklama! 'Türkiye ile çatışma istemiyoruz' /07 Nisan 2025 23:43

Netanyahu'dan Trump'la görüşme sonrası flaş açıklama! 'Türkiye ile çatışma istemiyoruz'

ABD Başkanı Donal Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Netanyahu, Suriye'de Türkiye'yle çatışmak istemediklerini açıkladı.

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ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını söyledi.

Türkiye ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediklerini vurgulayan Netanyahu, "Suriye'deki durumu da ele aldık. Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük" ifadelerini kullandı.

TRUMP: 'TÜRKİYE İLE SORUNUNUZ VARSA, ÇÖZEBİLİRİM'

Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak "O, çok güçlü ve zeki biri. Türkiye ile iilişkilerimiz çok iyi. Erdoğan ile harika ilişkim var. İsrail'in Türkiye ile bir sorunu varsa, çözebilirim. Tabii makul olmanız gerekiyor" dedi.
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