Netanyahu'nun gizli ziyaretine Suudi Arabistan'dan yalanlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'ın Neom kentinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gizli bir görüşme yaptığı haberlerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.







Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada sözkonusu toplantıda sadece ABD'li ve Suudi yetkililerin olduğunu savundu.





Prens Faysal bin Ferhan Twitter'dan paylaştığı mesajda "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun son ziyareti sırasında Ekselansları Veliaht Prens ile İsrailli yetkililer arasındaki sözde toplantıyla ilgili basında çıkan haberleri gördüm. Böyle bir görüşme gerçekleşmedi. Hazır bulunan yetkililer sadece ABD'li ve Suudi idi" dedi.





İsrail basınında yer alan haberlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Neom kentindeki görüşmeye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve Mossad şefi Yossi Cohen'in de katıldığı belirtilmişti.





İngiliz Guardian gazetesi de konuya ilişkin haberini İsrail hükümetinin bir üyesine dayandırmıştı.





Habere göre dün gece (Pazar) gerçekleşen Netanyahu'nun gizli Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin Suudi devlet medyasında herhangi bir habere yer verilmezken İsrail Başbakanlık ofisinden de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.





Ancak gizli görüşmeye ilişkin İsrail tarafındaki sessizlik bugün öğle saatlerinde kırıldı ve İsrail Eğitim Bakanı Yoav Galant yüz yüze görüşmenin gerçekleştiğini teyit etti. Likud Partisi üyesi ve Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyesi olan Galant "Her ne kadar şu anda yarı resmi bile olsa kamuoyuna yansıyan bu toplantının, gerçekten yapılmış olması büyük önem taşıyor" dedi.





Öte yandan Netanyahu'nun daha önce kullanmış olduğu özel bir jetin dün gece Tel Aviv'den kalkarak Neom'a uçtuğuna ilişkin veriler de uçuş takip sitelerine de yansıdı.