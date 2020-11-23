Samanyolu Haber /Gündem / Netanyahu'nun gizli ziyaretine Suudi Arabistan'dan yalanlama /23 Kasım 2020 18:25

Netanyahu'nun gizli ziyaretine Suudi Arabistan'dan yalanlama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye gizli ziyaretini yalanladı. İsrail Eğitim Bakanı ise görüşmeyi doğruladı.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'ın Neom kentinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gizli bir görüşme yaptığı haberlerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada sözkonusu toplantıda sadece ABD'li ve Suudi yetkililerin olduğunu savundu.

Prens Faysal bin Ferhan Twitter'dan paylaştığı mesajda "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun son ziyareti sırasında Ekselansları Veliaht Prens ile İsrailli yetkililer arasındaki sözde toplantıyla ilgili basında çıkan haberleri gördüm. Böyle bir görüşme gerçekleşmedi. Hazır bulunan yetkililer sadece ABD'li ve Suudi idi" dedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Neom kentindeki görüşmeye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve Mossad şefi Yossi Cohen'in de katıldığı belirtilmişti.

İngiliz Guardian gazetesi de konuya ilişkin haberini İsrail hükümetinin bir üyesine dayandırmıştı.

Habere göre dün gece (Pazar) gerçekleşen Netanyahu'nun gizli Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin Suudi devlet medyasında herhangi bir habere yer verilmezken İsrail Başbakanlık ofisinden de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak gizli görüşmeye ilişkin İsrail tarafındaki sessizlik bugün öğle saatlerinde kırıldı ve İsrail Eğitim Bakanı Yoav Galant yüz yüze görüşmenin gerçekleştiğini teyit etti. Likud Partisi üyesi ve Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyesi olan Galant "Her ne kadar şu anda yarı resmi bile olsa kamuoyuna yansıyan bu toplantının, gerçekten yapılmış olması büyük önem taşıyor" dedi.

Öte yandan Netanyahu'nun daha önce kullanmış olduğu özel bir jetin dün gece Tel Aviv'den kalkarak Neom'a uçtuğuna ilişkin veriler de uçuş takip sitelerine de yansıdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netanyahu'nun gizli ziyaretine Suudi Arabistan'dan yalanlama Sonraki Haber >>

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:40:20