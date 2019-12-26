Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'nun mitingine füze engeli: Tamamlanamadı /26 Aralık 2019 22:17

Netanyahu'nun mitingine füze engeli: Tamamlanamadı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Aşkelon şehrindeki mitingi, Gazze Şeridi'nden yapılan füze saldırısı nedeniyle yarıda kesildi.

SHABER3.COM

Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırısının ardından İsrail ordusu, Filistin bölgelerinde çok sayıda hedefi bombaladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin radikal İslamcı Hamas'a ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi. 

Deutsche Welle'de yer alan habere göre Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırısı nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, seçim kampanyası kapsamında Aşkelon kentinde yapılan mitingi güvenlik gerekçesi ile tamamlayamadı. Ülkenin güneyinde yer alan şehirde yapılan etkinlik, Gazze şeridinden İsrail'e yönelik füze saldırısı nedeniyle yarıda kesildi. İsrail'in KAN 11 televizyonunda yayınlanan görüntülerde bir güvenlik görevlisinin Netanyahu'yu alarm verildiğine dair bilgilendirdiği ve bunun üzerine Netanyahu'nun yaklaşık yüz kişiden oluşan destekçilerini selamladıktan sonra eşi Sara Netanyahu ile birlikte güvenli bir bölgeye götürüldüğü görülüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e fırlatılan roketin, İsrail hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nden yapılan saldırı nedeniyle, aralarında Aşkelon'un da bulunduğu birçok kentte alarm verilmişti.

Likud yeni liderini seçecek

Benyamin Netanyahu'nun Aşkelon mitingi, partisi Likud'un genel başkanlık yarışı ile ilgiliydi. Parti delegeleri, bugün yapılacak oylama ile Likud partisinin genel başkanını seçecek. 70 yaşındaki Benyamin Netanyahu'ya parti içinde verilen desteğin, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması ve hükümet kurmada gösterdiği başarısızlık nedeniyle azaldığı belirtiliyor. Uzmanlara göre Netanyahu'ya rakip olan eski İsrail Eğitim ve İçişleri Bakanı, 53 yaşındaki Gideon Saar'ın genel başkanlık yarışını kazanma ihtimali var.  Likud partisine genel başkan seçilecek olan isim, önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan İsrail Parlamento Seöimleri'nde Likud'un başbakan adayı olacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netanyahu'nun mitingine füze engeli: Tamamlanamadı Sonraki Haber >>

Duyan o adrese koştu!

Duyan o adrese koştu!

10 gemi dolusu altın varmış!

10 gemi dolusu altın varmış!

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Mazot yüklerden denize döktüler

Mazot yüklerden denize döktüler

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

Kazadan son anda kurtuldu

Kazadan son anda kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:44:35