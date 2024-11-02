Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'nun ofisinde 'gizli belge sızıntısı' iddiası: Gözaltılar var /02 Kasım 2024 12:04

Netanyahu'nun ofisinde 'gizli belge sızıntısı' iddiası: Gözaltılar var

İsrail'de bir hakim, İsrail ordusu tarafından ele geçirildiği ve basına sızdırıldığı iddia edilen Hamas belgelerine ilişkin soruşturma kapsamında bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden 'gizli istihbarat sızdırıldığı' iddiaları üzerine bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi. Konuya ilişkin dün açıklama yapan Rişon LeTsiyon Hakimi Menachem Mizrahi, yetkililerin sızıntının 'İsrail'in savaş amaçlarının yerine getirilmesine' zarar verdiğinden şüphelendiğini belirtti.

İsrail'in The Times of Israel haber ajansının aktardığına göre, söz konusu 'güvenlik olayı' hakkındaki yayın yasağını kısmen kaldıran Hakim Mizrahi, Netanyahu'nun ofisinden 'gizli' kategoride belgelerin sızdırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını açıkladı. Mizrahi, İsrail'in iç istihbarat örgütü Şin-Bet, İsrail polisi ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) soruşturmanın 'açık safhasına' geçtiğini doğrulayarak, olayda 'gizli bilgilerin yasadışı ele geçirilmesinden kaynaklanan milli güvenlik ihlali' şüphesi olduğunu aktardı.

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

Hakimin açıklamasına göre, söz konusu sızıntı 'hassas bilgi ve istihbarat kaynaklarına' bir risk teşkil ediyordu ve 'Gazze Şeridi'ndeki savaşın hedeflerini' yerine getirme çabalarına zarar veriyordu. Hakim, gözaltına alınan şüphelilerin kimliği hakkında bilgi paylaşmadı. İsrail basınına yansıyan haberlerde, şüpheliler arasında Netanyahu için çalışan isimlerin de olduğu iddia edilirken, Mirzahi, şüphelilerin kimliği hakkında detay vermedi.

Bu açıklamanın ardından Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da ofiste çalışan hiç kimsenin soruşturma kapsamında gözaltına alınmadığı belirtildi. Bazı analistler ise Netanyahu'nun kendisi için çalışan asistanlarının olduğu ancak bu kişilerin Başbakanlık Ofisi tarafından resmi olarak istihdam edilmediği bilgisini verdi.

'NETANYAHU, YALAN SÖYLEDİ'

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, sızdırıldığı iddia edilen belgeler, Hamas ile yapılması olası bir rehine anlaşması ile alakalıydı. Kanal 12'nin haberinde, şüphelilerin IDF'nin Hamas'ın rehine takası görüşmelerindeki stratejilerine ilişkin ele geçirdiği belgeleri seçici bir şekilde sızırdığı ve çarpıttığı iddia edildi. İddiaya göre, söz konusu sızıntı, Hamas'ın stratejisine ilişkin olarak Almanya'nın Bild gazetesinde ve İngiltere'nin The Jewish Chronicle yayın organında bazı haberlerin çıkmasını beraberinde getirmişti.

Gözaltına alınan isimlerden birine yakın olduğu ifade edilen bir kaynak, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, bu kişinin 'Netanyahu tarafından otobüsün altına atıldığını' ileri sürdü. Kaynağın iddiasına göre, gözaltındaki şüpheli, son 1,5 yıldır Netanyahu için çalışıyordu ve kendisinin danışmanlığını yapıyordu. Kaynak, "Hayatını Başbakan'a adadı; onun için kendisini tehlikeye atardı. (Skandal) patladığı anda Netanyahu onu otobüsün altına attı; onun için çalışmadığını söyleyerek yalan bile söyledi" diye konuştu.
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