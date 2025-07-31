Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'ya ABD'den beklemediği şok! İzin çıkmadı /31 Temmuz 2025 09:31

Netanyahu'ya ABD'den beklemediği şok! İzin çıkmadı

Avrupa ülkeleri ve Kanada'dan peş peşe Filistini tanıma kararı gelirken Netanyahu'ya bir şok kararda ABD'den çıktı. İsrail'e silah satışını oylayan ABD Senatosu'ndan rekor sayıda red geldi.

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ABD'li bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın hazırladığı İsrail'e silah satışının engellenmesini öngören iki tasarı, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulunda oylamaya sunuldu.

ABD Senatosu'nda yapılan oylamalarda çok sayıda Demokrat senatör silah satışını engelleyecek tasarıya "evet" oyu vererek, İsrail aleyhinde bir çizgiyi benimsedi.

REKOR SAYIDA RED GELDİ
Halktv'de yer alan habere göre senatörler, İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını engelleyecek ilk tasarıyı 27 "evet" oyuna karşılık 70 "hayır" oyu ile reddetti.

Daha sonra oylanan ve İsrail'e binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini öngören tasarıda da 24 "evet" oyu çıkarken, 73 "hayır" oyu kullanıldı.

NETANYAHU'YA BİR ŞOK KARAR DA ABD'DEN
Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedilirken, 20'den fazla Demokrat senatörün İsrail'e silah satışına karşı bir tutum sergilemesi, ABD Kongresinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen sınırsız kredinin artık önceki kadar geniş olmadığı şeklinde yorumlandı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar fazla senatörün İsrail aleyhinde oy kullandığına işaret edildi.
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