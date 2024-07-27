Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump, Harris'e yüklendi! /27 Temmuz 2024 00:14

Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump, Harris'e yüklendi!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez yaptığı görüşmede Başkan Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yüklenirken, "Biden yönetiminin İsrail için hiçbir şey yapmadığını" söyledi.

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, Florida'da bulunan evinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu'yu konuk etti.

Görüşmeye giderken bina girişinde el sıkışan Trump ile Netanyahu, gülümseyerek kameralara samimi pozlar verdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Orta Doğu ve Gazze'deki son durum ile ABD-İsrail ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

Daha sonra Amerikan medyasına yansıyan görüntülere göre, görüşmeden önce salonda bulunan basın mensuplarının bazı sorularını yanıtlayan Trump, kendisinin İsrail'in en önemli dostlarından biri olduğunu belirterek, Biden yönetimine yüklendi.

TRUMP'TAN HARRIS'E "İSRAİL'E KARŞI SAYGISIZ" YORUMU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dün Netanyahu ile görüşmesinden sonra söylediklerini eleştiren Trump, "Onun sözleri saygısızcaydı ve kibar değildi. Bir Yahudi ona (Harris'e) nasıl oy verir bilmiyorum ama onlara kalmış ancak kendisi, İsrail'e karşı gerçekten saygısızdı" dedi.

Kendi başkanlığı döneminde İsrail için güçlü adımlar attığını ifade eden Trump, "Ben İsrail'e karşı çok iyiydim, önceki tüm başkanlardan daha iyiydim. Golan Tepeleri ve Kudüs'ü başkent kabul etme konusunda çok şey yaptık. Kudüs'te büyükelçiliğimizi inşa ettik. Ve tabii İran'la nükleer anlaşma. Maalesef Biden yönetimi ise hiçbir şey yapmadı" şeklinde konuştu.

İran'la nükleer anlaşmayı iptal ederek İsrail için en büyük iyiliği yaptıklarını savunan Trump, Biden yönetiminin bu konuda da bir şey yapmadığını söyledi.

Trump ayrıca, Demokratların başkan adayı konumuna gelen Harris'in Orta Doğu ile ilgili konularda Biden'dan daha kötü olduğunu belirtti.

TRUMP'TAN "3. DÜNYA SAVAŞI'NA YAKINIZ" DEĞERLENDİRMESİ

Seçimi kazanamaması halinde Orta Doğu'da büyük savaşların süreceğini ve belki de 3. Dünya Savaşı'nın yaşanabileceğini savunan Trump, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 3. Dünya Savaşı'na en yakın olunduğu bir yerdeyiz. Hiç bu kadar yakın olmamıştınız çünkü ülkemizi yetersiz insanlar yönetiyor" yorumunu yaptı.

Netanyahu ise Gazze'de ateşkesin yakın olup olmadığına ilişkin, "Umarım öyledir, bakalım zaman gösterecek. Biz olsun isteriz ve üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Netanyahu ayrıca, Roma'da yapılacak müzakerelere İsrailli bir heyetin hafta başında katılmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

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