Netenyahu'yu görevden alacak Başsavcısı'ya sıra dışı suikast planı deşifre oldu

İsrail'de geçtiğimiz günlerde ilginç bir suikast planı ortaya çıktı. İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'yı öldürmek istediği iddia edilen bir kişi, ülkenin tanınmış din adamlarından İzak Yosef'e bir mektup gönderdi.İsrail medyasının haberine göre 36 yaşındaki bu kişi gönderdiği mektupta, Baharav-Miara'yı öldürmek için hahamdan icazet istedi. Haham Yosef'in mektup eline geçer geçmez polise haber vermesinin ardından zanlı Çarşamba günü Kudüs'teki evine yapılan baskınla gözaltına alındı.Polisin verdiği bilgiye göre zanlı, ifadesinde, Başsavcı'yı "insan hayatlarını korumak" için öldürmek istediğini belirtti.Yahudi hukuku Halaha'da, bir kişinin başkaları için acil ve ciddi bir tehlike oluşturduğunda öldürülmesi meşru sayılıyor. Zanlının da hahamdan "din rodef" adı verilen bu Yahudi hukuku kavramı kapsamında izin istediği tahmin ediliyor.Bu kavramın İsrail hukukunda bir karşılığı yok ancak geçmişte aşırıcılar tarafından başvurulduğu vakalar yaşandı. Eski İsrail Başbakanı İzak Rabin, Oslo barış görüşmeleri nedeniyle 1995 yılında suikasta kurban gitmeden önce bazı dinî liderler tarafından "rodef", yani öldürülmesi meşru kişi ilan edilmişti.Netanyahu 2022 yılının sonunda göreve geldiğinden beri hükümetin bazı kararlarının yasalara uygunluğunu sorgulayan Başsavcı Baharav-Miara, birçok kez aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks grupların hedefinde yer aldı. Bunun başlıca nedeni ise uzun süredir askerlikten muaf tutulan ultra-Ortodoks topluluğun mensuplarının da silah altına alınmasını desteklemesi.İsrail kabinesi bu ay başında Baharav-Miara'nın görevden alınması için gerçekleştirdiği girişimler şu ana dek sonuçsuz kaldı. Yüksek mahkeme kabinenin bu yönde aldığı karara ilişkin yürütmeyi durdurdu.Netanyahu ve destekçileri, Baharav-Miara'yı seçilmiş hükümetin kararlarını engelleyerek yetkisini aşmakla suçluyor. Başsavcı'nın engellemeye çalıştığı kararlar arasında, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in başındaki ismin hükümet tarafından görevden alınması bulunuyordu.Başsavcı, Netanyahu ve eski yardımcılarının bir dizi soruşturmadan geçtiği bir dönemde böyle bir karar alınmasının çıkar çatışması yarattığını savunuyordu. Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu, bu tip hamlelerle yargı bağımsızlığını sarsmak ve koalisyon hükümetinin elindeki gücü artırmaya çalışmakla suçlanıyor.Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, İsrail tarihindeki en milliyetçi ve en dindar hükümet olarak görülüyor.