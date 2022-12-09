Samanyolu Haber /Dünya / Netenyahu hükümeti kuramayacak mı? /09 Aralık 2022 10:53

Netenyahu hükümeti kuramayacak mı?

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan bu sürenin uzatılmasını talep etti.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Netanyahu, Herzog'dan, hükümeti kurma görevi için süreyi 2 haftalığına uzatmasını istedi.

Netanyahu, Herzog'a "Hükümet kurma müzakereleri sürüyor ve büyük ilerleme kaydedildi" dedi.

Başka ayrıntıya yer verilmeyen haberde, İsrail Cumhurbaşkanının, Netanyahu'nun talebini kabul edip etmediğinden de bahsedilmedi.

Herzog'un, Netanyahu'ya hükümeti kurması için verdiği yasal süre 11 Aralık Pazar günü sona eriyor.

İsrail seçimleri aşırı sağcı bir hükümete işaret ediyor

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok, 120 sandalyeli meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, dini partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.
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