Netenyahu'ya Londra'da protesto şoku

İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiltere'de protestolarla karşılandı





İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi









Londra’da protestolarla karşılaşan İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu’yu Başbakanlık Konutunda kabul eden Sunak, ülkesinin İsrail ile ilişkileri güçlendirmek istediğini bildirdi.Başbakanlık yapılan açıklamaya göre Sunak, bu sabahki görüşmede Ortadoğu’da barış ve istikrar, ikili ticaret, Rusya ve İran konuları öncelikle gündeme geldi.Görüşmede Sunak, “İngiltere’nin demokratik değerlere bağlılığını” vurgularken Netenyahu’ya İsrail’de tartışmalı yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü konusunda süren gösterilerle ilgili Londra’nın duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.Sunak, Netenyahu’ya İsrail’deki yargı reformuyla ilgili duyduğu endişeyi ilettiİsrail’in terörle mücadelesine İngiltere’nin verdiği desteği yineleyen Sunak, bununla birlikte Netenyahu’ya İsrail’deki yargı reformuyla ilgili duyduğu endişeyi iletti.Sunak, İngiltere’nin İsrail’in kendisini savunması için her zaman yanında olacağını vurgularken, Batı Şeria’da gerilimin tırmanmasından dolayı uluslararası camianın duyduğu endişeyi dile getirdi.Gerilimini düşürülmesi çağrısı yapan Sunak, İsrail-Filistin sorunu için iki devletli çözümün teşvik edilmesi yolundaki görüşlerini yineledi.Görüşmede İsrail ve İngiltere, “İran’ın istikrarı bozan eylemlerinden duydukları endişe dile getirirken”, iki ülkenin “saldırganlığı geri püskürtmek ve nükleer yayılma riskini yönetmek için birlikte yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerine” vurgu yapıldı.İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu, Londra'da insan hakları örgütlerinin, Filistinli grupların ve muhalif İsraillilerin ayrı ayrı düzenlediği gösterilerle protesto edildi.Downing Sokağı'ndaki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yapılan karşılama ve iki lider arasındaki görüşme, sokağın karşısında yapılan protestoların gölgesinde geçti.Netanyahu'yu ve İsrail'i Filistin politikaları nedeniyle eleştiren protestocuların yanı sıra Netanyahu'yu anti demokratik olmakla suçlayan İsrailliler, ayrı ayrı gösteri düzenledi.Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir “yargı reformu” planladıklarını duyurmuştu.Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.Ülkedeki en yüksek yargı makamı olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, taraflara "iç savaş" uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti.Öte yandan devam eden tartışma ve tepkilere rağmen "yargı reformu" kapsamındaki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran" yasa tasarısı bugün Meclis'ten geçmişti.