Samanyolu Haber /Dünya / Netenyahu'dan Erdoğan taktiği.. O da... /02 Ekim 2025 11:17

Netenyahu'dan Erdoğan taktiği.. O da...

Yeni bir araştırma, İsrail hükümetinin sosyal medya fenomenlerine yüksek meblağlarda ödeme yaparak dijital platformlarda etkisini artırmaya çalıştığını ve bir trol ordusu kurduğunu ortaya koydu.

SHABER3.COM

Responsible Spacecraft ve Quincy Enstitüsü araştırmacısı Nick Cleveland-Stout tarafından hazırlanan çalışmada, İsrail Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Bridges Partners adlı şirketin, Almanya merkezli Havas Media Group Germany aracılığıyla yürüttüğü kampanya detaylandırıldı.

Trol Fenomen başına 7 bin dolar, 6 aylık plan

Haziran-Kasım 2025 dönemini kapsayan kampanya için 18 fenomenin toplam bütçesi 900 bin dolar (yaklaşık 38 milyon TL) olarak kaydedildi.

TikTok ve Instagram üzerinden İsrail lehine içerik üretmeleri karşılığında fenomenlere gönderi başına yaklaşık 7 bin dolar ödendi.

Haziran-Eylül arası 75–90 paylaşım hedeflenirken, ödemeler 6 bin 143 ila 7 bin 372 dolar arasında değişti.


Esther projesi ve AKTROL çağrışımı

Kampanya, Bridges Partners kurucuları Yair Levi ve Uri Steinberg ile Washington DC merkezli eski İsrail Savunma Kuvvetleri binbaşısı Nadav Shtrauchler’in desteğiyle yürütüldü. Fenomenlerin kimlikleri gizli tutuluyor.

Araştırmacılar, İsrail’in sosyal medya üzerinden yürüttüğü bu stratejiyi, Türkiye’de Erdoğan’ın kurduğu ve dezenformasyon fırtınası estirdiği AKTROL ordusunun dijital mecralarda yürüttüğü propaganda ve kamuoyu yönetimi stratejilerine benzetiyor. Sosyal medyanın modern savaş ve etki operasyonlarında kritik bir araç hâline geldiği vurgulanıyor.

Sosyal medya artık yeni savaş alanı

Netanyahu, TikTok ve X platformlarını ABD’deki kamuoyu desteğini artırmak için kritik araçlar olarak tanımlamıştı.

28 Eylül’de ABD’de bazı fenomenlerle görüşen Netanyahu’nun toplantısına Debra Lea, Lizzy Savetsky, Emily Austin, Shay Szabo, Hannah Faulkner, Thatlatinozionist ve Danya Avner katıldı.

Araştırma, dijital mecraların yalnızca iletişim değil, stratejik savaş ve etki operasyonları için de kullanıldığını, AKTROL örneğiyle benzer yöntemlerin farklı ülkelerde paralel biçimde uygulandığını ortaya koyuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netenyahu'dan Erdoğan taktiği.. O da... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:51:56