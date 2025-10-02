Netenyahu'dan Erdoğan taktiği.. O da...

Responsible Spacecraft ve Quincy Enstitüsü araştırmacısı Nick Cleveland-Stout tarafından hazırlanan çalışmada, İsrail Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Bridges Partners adlı şirketin, Almanya merkezli Havas Media Group Germany aracılığıyla yürüttüğü kampanya detaylandırıldı.



Trol Fenomen başına 7 bin dolar, 6 aylık plan



Haziran-Kasım 2025 dönemini kapsayan kampanya için 18 fenomenin toplam bütçesi 900 bin dolar (yaklaşık 38 milyon TL) olarak kaydedildi.



TikTok ve Instagram üzerinden İsrail lehine içerik üretmeleri karşılığında fenomenlere gönderi başına yaklaşık 7 bin dolar ödendi.



Haziran-Eylül arası 75–90 paylaşım hedeflenirken, ödemeler 6 bin 143 ila 7 bin 372 dolar arasında değişti.





Esther projesi ve AKTROL çağrışımı



Kampanya, Bridges Partners kurucuları Yair Levi ve Uri Steinberg ile Washington DC merkezli eski İsrail Savunma Kuvvetleri binbaşısı Nadav Shtrauchler’in desteğiyle yürütüldü. Fenomenlerin kimlikleri gizli tutuluyor.



Araştırmacılar, İsrail’in sosyal medya üzerinden yürüttüğü bu stratejiyi, Türkiye’de Erdoğan’ın kurduğu ve dezenformasyon fırtınası estirdiği AKTROL ordusunun dijital mecralarda yürüttüğü propaganda ve kamuoyu yönetimi stratejilerine benzetiyor. Sosyal medyanın modern savaş ve etki operasyonlarında kritik bir araç hâline geldiği vurgulanıyor.



Sosyal medya artık yeni savaş alanı



Netanyahu, TikTok ve X platformlarını ABD’deki kamuoyu desteğini artırmak için kritik araçlar olarak tanımlamıştı.



28 Eylül’de ABD’de bazı fenomenlerle görüşen Netanyahu’nun toplantısına Debra Lea, Lizzy Savetsky, Emily Austin, Shay Szabo, Hannah Faulkner, Thatlatinozionist ve Danya Avner katıldı.



Araştırma, dijital mecraların yalnızca iletişim değil, stratejik savaş ve etki operasyonları için de kullanıldığını, AKTROL örneğiyle benzer yöntemlerin farklı ülkelerde paralel biçimde uygulandığını ortaya koyuyor.