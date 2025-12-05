Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor

Bugün duyurulan anlaşmaya göre, Warner Bros. hissedarları, hisse başına 27.75 dolar nakit ve Netflix hissesi alacak. Anlaşmanın toplam özkaynak değeri 72 milyar doları bulurken, işletme değeri ise yaklaşık 82.7 milyar dolara ulaşıyor. Bu hamle, kütüphanesi olmadan yola çıkan ve lisansladığı içeriklerle büyüyen Netflix için dramatik bir stratejik değişikliği işaret ediyor. Şirket, tarihinde ilk kez bu çapta bir satın almaya imza atıyor.









CNN VE SPOR KANALLARI AYRILIYOR





PARAMOUNT İLE ÇEKİŞMELİ SÜREÇ





TEKEL Mİ OLACAK?

Dünyanın lider streaming platformu Netflix, Hollywood’un en köklü ve saygın stüdyolarından biri olan Warner Bros. Discovery’yi satın almak için anlaşmaya vardı. Nakit ve hisse senedi takasını içeren bu devasa operasyonun toplam değeri 72 milyar dolar olarak açıklandı.Karar’ın aktardığına göre; satın alma ile birlikte Netflix, eğlence dünyasının en değerli arşivlerinden birine sahip oluyor. Anlaşma kapsamında Netflix’in bünyesine katacağı dev markalar şunlar:HBO Ağı: The Sopranos ve The White Lotus gibi kült dizilerin evi.Burbank Stüdyoları: Warner Bros.’un California’daki devasa prodüksiyon merkezi.Efsanevi Arşivler: Harry Potter serisi, Friends ve daha pek çok film/dizi koleksiyonu.Bu hamle, Netflix’in Walt Disney Co. ve Paramount gibi rakiplerine karşı liderliğini sürdürmesi için eline muazzam bir içerik gücü veriyor.Anlaşmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise haber ve spor kanallarının akıbeti oldu. Satış işlemi tamamlanmadan önce Warner Bros.; CNN, TBS ve TNT gibi kablo kanallarını şirketten ayırarak (spinoff) bağımsız bir yapı haline getirecek. Bu kanallar Netflix anlaşmasına dahil edilmedi.Warner Bros., Ekim ayında satış sürecini başlattığında Paramount Skydance ve Comcast gibi devlerden de teklif almıştı. Ancak ihale süreci tartışmalı geçti. Paramount, Warner Bros.’u Netflix’i kayıran adil olmayan bir süreç yürütmekle suçladı.Netflix’in bu dev hamlesi, filmlerini sinema salonlarında vizyona sokmak yerine doğrudan platformda yayınlamayı tercih etmesi nedeniyle Hollywood’da endişe yarattı. Öte yandan anlaşma, ABD ve Avrupa’da antitröst (tekelleşme karşıtı) incelemeleriyle karşı karşıya kalacak. ABD’li Cumhuriyetçi siyasetçi Darrell Issa, düzenleyicilere bir not yazarak anlaşmanın tüketicilere zarar verebileceği gerekçesiyle itiraz etti. Netflix ise en büyük rakibinin YouTube olduğunu savunarak tekel iddialarını reddediyor.