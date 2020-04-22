Netflix abone patlaması yaşıyor

eMarketer analisti Eric Haggstrom, rekor seviyede yükseliş kaydeden firmanın dünyada salgının olumsuzluklarından en az etkilenen medya şirketi olduğunu ifade ederek "Sahip oldukları iş modeli bir anda evde kalmak zorunda olan bir pazar için neredeyse mükemmel" dedi.







Euronews'te yer alan habere göre Netflix 2020'nin ilk 3 ayında 709 milyon dolar net kar ve 5,8 milyar dolar ciro elde etti. Toplamda 183 milyon aboneye ulaşan şirket pazardaki aslan payını elinde tutuyor. Evde kalmak durumunda olan milyarlarca insan için internet üzerinden benzeri hizmetleri veren Disney, Hulu, HBO ve Apple gibi şirketler de kıyasıya bir yarış içinde.





Netflix yetkilileri hissedarlara ve yatırımcılara yazılan mektupta "Varolan durumda şanslı olduğumuzun farkındayız. Kısa ve orta vadede herhangi bir engel olmadan işleri sürdürmemizde herhangi bir engel yok." diyor.





Aynı şekilde salgının yavaşlaması ve insanların yeniden dışarı çıkmaya başlaması ile Netflix'in izleyici ve abone sayısında önemli bir düşüş kaydedileceği öngörülüyor. Şirketin yaptığı simülasyonlara göre Haziran ayı geldiğinde abone sayısının net 7,5 milyon kişi artmış olacağı tahmin ediliyor.



