Samanyolu Haber /Medya / Netflix bedava deneme sürümünü Türkiye için kaldırdı /05 Şubat 2020 13:57

Netflix bedava deneme sürümünü Türkiye için kaldırdı

Bir mail adresiyle kolaylıkla deneme sürümü alarak bir ay bedava izlemenin yapılabildiği popüler dizi ve film platformu Netflix istismarlar artınca Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü yürürlükten kaldırdı. Deneme sürümü Dünyada ise devam ediyor.

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Her ay yeni mail adresi ile kayıt olarak bedava dizi keyfi yaşayanlara kötü haber. 

Netflix'ten henüz resmi bir açıklama gelmemekle beraber, platforma giriş yapıldığında '30 Gün Ücretsiz Deneme' ibaresi adı altında sunulan paketin artık yer almadığı görülüyor.

Ayrıca ilgili destek makalesine giriş yapıldığında sayfada şu yazı mevcut;

"Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın.

Netflix üyeleri, dizi ve film kataloğunun tamamına anında erişebilir. Yayın planları, cihazlar ve daha fazlasına ilişkin bilgiler Netflix nedir? başlıklı sayfada bulunabilir.

Netflix üyeliğinizi başlattıktan sonra üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz"
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