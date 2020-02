Netflix devlet baskısıyla kaldırdığı filmleri açıkladı

Netflix, son 5 yıl içerisinde devlet müdahalesi ve talepleri nedeniyle platformdan kaldırdığı içerikleri açıkladı. Listeye göre, dünyaca ünlü yayın platformu 2015 yılından beri toplamda 9 adet içeriği yayından kaldırdı. Şirket, bu açıklamasıyla birlikte her yıl böyle bir liste yayınlamayı planladıklarını da duyurdu.





Dijital yayın platformu, hazırlamış olduğu bir raporda toplum üzerindeki etkilerinin farkında olduklarına işaret etti ve giderek daha da fazla oranda farklı ülke ve kültürler yayın ağlarına katıldığı için çalışan profillerinin de o oranda çeşitlilik göstermesini istediklerini belirtti. Şirket ayrıca, toplum ve yönetim birimleri üzerindeki etkileri konusunda daha şeffaf ve sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini bildiklerini de sözlerine ekledi.





İÇERİKLERE EN ÇOK MÜDAHALE EDEN ÜLKE

Teknosafari'nin haberine göre Netflix tarafından paylaşılan listeye göre, 2015 yılında filmin bir devlet kurumu tarafından "sakıncalı" olarak sınıflandırılması sebebiyle "The Bridge" isimli içerik Yeni Zelanda’da yayından kaldırıldı. Şirket bununla birlikte, 2017 yılında yine devlet müdahaleleri sebebiyle "Full Metal Jacket" isimli içeriği Vietnam’da; "Night of the Living Dead" isimli filmi de Almanya’da platformdan sildi. 2018 yılında ise "Cooking on High", "The Legend of 420" ve "Disjointed" isimli içerikler Singapur Medya Geliştirme Kurumu’nun talebiyle Singapur’da dijital yayın platformundan kaldırıldı.









Listeye göre şirket ayrıca, 2019 yılında "Patriot Act with Hasan Minhaj" isimli dizinin "Saudi Arabia" adlı bir bölümünü Suudi Arabistan’da; "The Last Temptation of Christ" filmini ise Singapur’da yine devlet müdahaleleriyle içerik listesinden kaldırdı. Netflix’in bu yıl içerisinde platformdan sildiği tek içerik ise yine Singapur’da "The Last Hangover" oldu.





Çevrim içi yayın devi, listeyi açıklamasından kısa bir süre sonra her sene böyle bir liste yayınlamayı planladıklarını da duyurdu. Listede devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikler arasında en çok Singapur’un adının geçmesi ise dikkat çekti.