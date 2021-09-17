Netflix’e 5 milyon dolarlık dava

Dijital içerik üreticisi ve platformu Netflix’in geçen yıl yayınladığı Queen’s Gambit isimli mini dizi ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.





Gürcistan’ın ünlü satranç oyuncularından ve dünyanın en önemli oyuncuları arasında yer alan 80 yaşındaki Nona Gaprindaşvili, Netflix’e dava açtı. Karakterin kendisinden esinlenildiğini ve kendisi ile ilgili dizide yanlış bilgiler yer aldığını söyledi.



Dizide adı geçen ünlü satranç oyuncusu Netflix’e 5 milyon dolar tazminat davası açtı.



Gaprindaşvili, Netflix’le daha önce de iletişime geçtiğini fakat yapımcıların bu konuda bir harekete geçmediğini söyleyerek 5 milyon dolarlık dava açma kararı aldığını duyurdu.



Dizide kendisinin daha önce hiç erkeklere karşı müsabakaya çıkmadığına dair ifadelerin yer aldığını fakat bunun gerçeği yansıtmadığını söyleyen Gaprindaşvili, dizide kendisinin Gürcistan’da doğduğunu fakat dizide Rus olarak tanıtıldığını da vurguladı.



Dizide kendisini cinsiyetçi bir şekilde resmettikleri için rahatsız olduğunu söyleyen Gaprindaşvili Anya Taylor-Joy’un yer aldığı dizinin son bölümündeki final maçında spiker, “Onun hakkındaki tek olağandışı şey aslında cinsiyeti. Aslında bu Rusya’da çok da özgün bir şey değil. Nona Gaprindaşvili de var. Kadın satrancının dünya şampiyonu fakat o da asla erkeklerle mücadele etmedi” demişti. Ünlü satranç büyük ustasının (grand master) bu sözlerden rahatsızlık duyduğu belirtildi.



Dizinin geçtiği 1968’de 59 erkekle profesyonel satranç maçı yaptığını söyleyen Gaprindaşvili bunların 28’ini de arka arkaya yendiğini dile getirdi.



Netflix ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Netflix yönetimi, iddiaları kabul etmediklerini ve yasal sürece itiraz edeceklerini duyurdu.