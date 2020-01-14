Netflix’e yeni Türk dizisi geliyor

Belgesel-dizi formatındaki yapımda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Damla Sönmez gibi isimlerin rol alıyor. Fatih Sultan Mehmet’i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor.







24 Ocak’ta ekranlara gelecek dizide Prof. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlık yaptı. Dizi altı bölümden oluşacak ve 24 Ocak’tan itibaren izlenebilecek.





Belgesel ve kurgunun iç içe geçtiği bir kurguya sahip olacak dizinin anlatım bölümlerini ise Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Tywin Lannister karakterini canlandıran Charles Dance gerçekleştirdi. Dizinin yapımcılığını STXtv ve Karga Seven şirketleri üstlendi.