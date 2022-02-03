Samanyolu Haber /Medya / Netflix için beklenen özellik devreye girdi /03 Şubat 2022 22:48

Netflix için beklenen özellik devreye girdi

‘İzlemeye devam et‘ listesiyle ilgili Netflix kullancılarının yaşadığı belirtilen sorunu ortadan kaldırması beklenen düzenlenin platformda aktif hale getirildiği belirtildi.

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Diken'de yer alan habere göre Netflix kullanıcılarının dört gözle beklediği özellik sonunda geldi.

Platformda izlemeye başlanan içeriklerde kullanıcıların kaldığı yerden devam edebilmesi için ‘İzlemeye devam et‘ listesi bulunuyor. Ancak izlemeye başladığı dizi ya da filmi beğenmeyip devam etmemeyi tercih eden kullanıcılar için bu listenin her geçen gün kalabalıklaşması sorun meydana getiriyordu. Ayrıca kullanıcıların izlediğinden kimsenin haberdar olmasını istemediği ‘suçluluk duyulan zevkler‘ kategorisine girebilecek yapımlar ‘İzlemeye devam et‘ listesinde ifşa oluyordu.

Netflix kullancılarına bu listeden istediği içeriği kaldırma imkanı getirdi. Kısıtlı bir grup kullanıcıda bir süredir test edilen özellik artık bütün kullancılara, tüm cihazlarda sunuldu.

Tek yapmanız gereken listeden kaldırmak istediğiniz içeriğe girdiğinizde karşınıza çıkan menüde ‘İzlemeye devam et listesinden çıkar‘ seçeneğini tıklamak.

Sosyal medyada özelliği uzun süredir beklediğini belirten kullancılar haberi sevinçle karşıladı.
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