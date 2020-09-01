Samanyolu Haber /Teknoloji / Netflix’in lisansı iptal edilebilir /01 Eylül 2020 20:20

Netflix’in lisansı iptal edilebilir

Netflix’in tartışma yaratan filmi Cuties/Minnoşlar ile ilgili rapor hazırlandı. Platformun bu filme dair ‘politika değişikliğine’ gitmemesi durumunda para cezası alabileceği öğrenildi. Film yayına girerse ise ‘geçici yayın lisansının iptali’ söz konusu olacak.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusundan sonra yayımlanması planlanan Cuties filmi ile alakalı bir ‘politika değişikliğine’ gitmeyen platforma, RTÜK tarafından ‘katalogdan çıkarma’ ve ‘idari para cezası’ uygulanması için bir rapor sunuldu.

Netflix bu filme dair bir politika değişikliğine gitmezse perşembe günü yapılacak Üst Kurul’da Netflix ile alakalı yaptırım kararının gelmesi bekleniyor.Netflix’in yaptırım kararına rağmen filmi yayına sokması halinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olabilecek.

Cuties/Minnoşlar, ailesi Müslüman olan Amy adındaki bir kızın hikâyesini anlatıyor.
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