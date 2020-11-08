Samanyolu Haber /Teknoloji / Netflix’in yeni dizisi tüm dünyada yankı uyandırdı /08 Kasım 2020 16:57

Netflix’in yeni dizisi tüm dünyada yankı uyandırdı

Online dizi ve film platformu Netflix’in yeni dizisi The Queen’s Gambit kısa sürede IMDb’de zirveye oturdu.

SHABER3.COM

Walter Tevis’in aynı adlı romanından uyarlanan Netflix’in yedi bölümlük mini dizisi The Queen’s Gambit, 21 basamak birden yükseldi. Dizi, Türkiye’de de en çok izlenen dizi oldu.

The Queen's Gambit hedefi dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmak olan Beth Harmon isimli satranç dahisi bir öksüzün sekiz ile yirmi iki yaşları arasında alkol, ilaç bağımlığı ve duygusal güçlüklerle mücadele ettiği yaşam öyküsünü konu alıyor. Hikaye 1950'lerin ortasından 1960'lara doğru uzanıyor. Scott Frank’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrolünde Anya Taylor-Joy bulunuyor.

IMDb listesinin ilk 10’unda yer alan diziler şöyle:

1. The Queen's Gambit 

2.The Mandalorian

3.Barbarians 

4.The Haunting of Bly Manor

5.The Undoing
6.Scam 1992: The Harshad Mehta Story 

7.The Boys 

8.Mirzapur 

9.Schitt's Creek

10.The Haunting of Hill House
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