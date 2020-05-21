Samanyolu Haber /Gündem / Netflix kullanıcıları dikkat: '1 yıl' kuralı geliyor /21 Mayıs 2020 23:18

Netflix kullanıcıları dikkat: '1 yıl' kuralı geliyor

Netflix üyesi olan ve 1 yıl boyunca aktif olmayan kişilere üyeliğe devam etmek isteyip istemedikleri yönünde bir soru yöneltileceği ve bu soruya cevap alınamaması halinde ise üyeliklerinin otomatik olarak iptal edileceği belirtiliyor.

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Dizi ve film yayın platformu Netflix'e üye olduğu hâlde içeriklerden yararlanmayan kullanıcıların önüne geçmek amacıyla aktif olmayan kullanıcıların aboneliklerinin iptal edilmeye başlanacağı belirtiliyor..
 
En büyük dizi ve film platformlarından biri olan Netflix'in dünyanın dört bir yanında milyonlarca abonesi bulunuyor. Kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında Netflix'in tüm imkânlarından yararlanabiliyorlar ancak bazı kullanıcılar Netflix'e ödeme yaptıkları hâlde hiçbir içerik görüntülemiyor ve platformu kullanmıyorlar. Netflix de bu tarz kullanıcılara karşı bir uygulamayı devreye soktu.

Bugün Netflix, birçok kişiyi şaşırtacak bir karara imza attı. Şirket bir sene içerisinde hiç bir içeriğe erişim sağlamamış kullanıcılara "Aboneliğinize devam etmek istiyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltecek. İletilen soruya herhangi bir yanıt gelmezse abonelik sona erecek. Netflix, bu hamlesiyle hizmetten yararlanmayan kullanıcıların boşuna para ödememesini sağlayacak.

WebTekno'nun haberine göre; Netflix, sektörde 'zombi hesaplar' olarak nitelendirilen bu tarz hesapların sayısının, toplam kullanıcıların yüzde 1'i bile etmediğini belirtti. 

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada "Bir şeye kayıt olduktan sonra hizmetten yararlanmama hâlinde oluşan batış hissini biliyorsunuz. Netflix'te istediğimiz son şey, kullanmadıkları bir şey için ödeme yapan insanlar" denildi.

10 ay içerisinde dönenler, kaldıkları yerden devam edebilecek

Şirket ayrıca hesapları kapandıktan sonra yeniden Netflix kullanmaya karar veren kullanıcılar için bir dizi kolaylık da sağlıyor. Abonelikleri iptal edilen kullanıcılar 10 ay içerisinde tekrar üye olarak Netflix'e erişim sağlarlarsa favorilerine, profillerine ve izleme tercihlerine kolayca ulaşabilecekler. Kısacası kullanıcıların hesaplarına kaldıkları yerden devam etme imkânları olacak.

182 milyondan fazla kullanıcısı olan Netflix'te bu konu üzerinde çalışan Eddy Wu, "Bu yeni yolun, insanların zor kazanılan parayı idareli harcamasını sağlamasını umuyoruz" şeklinde konuşarak şirketin tasarrufa verdiği önemi ortaya koydu.
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