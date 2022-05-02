Samanyolu Haber /Gündem / Netflix, Meghan Markle’ın dizisini iptal etti /02 Mayıs 2022 13:12

Netflix, Meghan Markle’ın dizisini iptal etti

Meghan Markle’ın Netflix'e hazırladığı animasyon dizisi iptal edildi. Konuyla ilgili Netflix ya da Prens Harry ve Meghan Markle tarafından kurulan Archewell’den henüz herhangi bir yorum gelmedi.

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Dijital yayın platformu Netflix, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yaratıcısı olduğu animasyon dizi projesi "Pearl"ü ekonomik kesintiler sebebiyle iptal etti. Prens Harry ve Meghan Markle tarafından kurulan Archewell Productions aracılığıyla yaratılan dizi, henüz geliştirme aşamasındaydı. 

Deadline’ın aktardığı habere göre, Netflix, abone sayısındaki düşüşün yol açtığı kesintiler nedeniyle animasyon dizisini resmi olarak iptal ettiğini duyurdu. "Pearl", çeşitli diziler, belgeseller, uzun metrajlı filmler ve çocuk programları oluşturmak amacıyla 2020 yılında kurulan Archewell Productions’ın ilk animasyon dizisi olacaktı. Markle’ın yaratıcısı olduğu ve yapımcılığını David Furnish ile birlikte üstlendiği animasyon dizisi, tarihteki etkili kadın figürlerden ilham alam 12 yaşındaki bir kız çocuğunun maceralarına odaklanıyordu.

Dizinin iptaline rağmen, çeşitli kaynaklar Netflix ve Archewell Productions’ın iş birliğinin devam ettiğini belirtti. Yakın zamanda çiftin katılımıyla gerçekleşen Invictus Games’in konu edildiği “Heart of Invictus” adlı belgesel dizisinin herhangi bir iptal yaşanmadan Netflix’te yayınlanması planlanıyor. 

Konuyla ilgili Netflix ya da Archewell’den henüz herhangi bir yorum gelmedi.
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