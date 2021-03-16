Netflix, o belgeselin yayınını durdurdu

Nükhet Duru'nun yaşamını ele alan 'Duru Olmak' belgeseliyle ilgili telif tartışmaları sürerken, Netflix taraflar arası uzlaşma sağlanana kadar içeriğin yayınını durdurma kararı aldı.



Sanatçı Nükhet Duru'yu bilinmeyen yönleriyle ele alan 'Duru Olmak', 19 Şubat'ta Netflix Türkiye'de yayınlanmıştı. Duru'nun 'Hikayesi Var' albümünü odağına alan belgesel yayınlandıktan hemen sonra taraflar arasında bir telif sorunu ortaya çıkmıştı.



Yönetmen Mustafa Tunç (Mu Tunç), belgeselin dijital platformda izinsiz olarak yayınlandığını iddia ederek, hakkının yendiğini söylemişti. Tunç belgeselin mecra satışının onayı ve bilgisi dahilinde yapılmadığını ifade etmişti.



Netflix, her iki tarafın da haklarını korumak ve tarafsız davranmak için yapımcı Evren Ercan ve Mustafa Tunç arasındaki telif tartışmasında uzlaşma sağlanana kadar içeriğin yayınını durdurma kararı aldı.



Kararın ardından konuyla ilgili "Netflix olarak, birlikte çalıştığımız tüm oyuncu ve yapım ekibinin haklarını korumak her zaman bizim önceliğimiz. Bahsi geçen durumu derinlemesine inceledikten sonra, taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülene kadar belgeselin yayınını durdurma kararı aldık" açıklaması yapıldı.