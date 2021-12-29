Samanyolu Haber /Gündem / Netflix onay vermedi, 16 yapım iptal edildi! /29 Aralık 2021 08:53

Netflix onay vermedi, 16 yapım iptal edildi!

Akış platformu Netflix, bu yıl birbirinden başarılı ve ses getiren işlere imza atsa da bir yandan da bazı projelerle vedalaşmak zorunda kaldı. Platform, yeni sezonlarına onay vermeyerek 2021 yılı içinde 16 gösteriyi iptal etti.

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Platformundaki şovları, dizileri ve filmleri her an her yerde ve nefes almadan izleme maratonu (binge watch) şeklinde sunan platform, bir yandan da iptal ettiği gösterilerle de ünlü. Hatta bu iptaller son dönemde o kadar sıklaştı ki takipçileri arasında alay konusu bile oldu.

Sosyal medyadan bir Netflix kullanıcısı Netflix’ten onay alamayan şovlara atıfta bulunarak; “Bir sonraki pandemiyi Netflix yönetsin. Hiçbir şeyin üç sezon olmasına izin vermiyorlar” yazdı. Tweet kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

İPTALLER İÇİN HERHANGİ BİR NEDEN BELİRTİLMEDİ

İptaller arasında High School Musical'dan tanınan Kenny Ortega tarafından yönetilen müzikal komedi dizisi Julie and the Phantoms dikkat çekti. Dizi, ilk sezonunun Eylül 2020’de yayınlanmasından bir yıldan fazla bir süre sonra iptal edildi ve hayranların harekete geçmesine neden oldu.

The Crew, The Irregulars ve Jupiter’s Legacy’nin eleştirmenler ve izleyiciler tarafından yerden yere vurulduktan sonra onay alamamaları pek şaşırtıcı olmasa da #blackAF için önce 2. sezona onay verilip iptal olması hayranların tepkilerine neden oldu. Projenin film olarak geri dönmesi bekleniyor.

İptal edilen diziler arasında dört sezondur devam eden The Last Kingdom’ın da yer alması dikkat çekti. Dizi, 5. sezonundan sonra sona erecek.

Platformun 2021’de iptal ettiği gösterilerin tamamı şu şekilde:

Castlevania
The Duchess
The Last Kingdom
The Irregulars
Jupiter's Legacy
Grand Army
Dad, Stop Embarrassing Me!
Bonding
Mr. Iglesias
The Crew
Country Comfort
Cursed
Hit & Run
Dash & Lily
Cowboy Bebop
Julie and the Phantoms

Platform, iptallerin hiçbiri için herhangi bir sebep belirtmedi.

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