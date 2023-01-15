Netflix Peker'e dizi teklifi yaptı: Peki Peker ne cevap verdi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Netflix'ten gelen teklifi açıkladı.







Veryansın TV'ye konuşan Barkın, "İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB'ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix'ten Sedat Peker'le gerçekten iletişim kuruldu" dedi.





Barkın, Peker'in verdiği yanıtı da şöyle açıkladı:





"Kim oynar bilmem ama bir oyunculuk yeteneğinden ziyade öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor' gibi bir cevap verdiğini hatırlıyorum."



