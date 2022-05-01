Samanyolu Haber /Gündem / Netflix, popüler dizisinin fişini çekti /01 Mayıs 2022 13:51

Netflix, popüler dizisinin fişini çekti

Yaşadığı abone kaybıyla gündemde yer alan popüler yayın platformu Netflix, bir projeyi daha rafa kaldırdı. İki sezonluk dizi, Netflix'in beklentilerini karşılayamadı.

SHABER3.COM

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, sevilen dizisi Space Force için iptal kararı aldığını duyurdu. Yayın platformundan gelen açıklamaya göre, Space Force’un hikayesi iki sezonun ardından devam ettirilmeyecek. Görünüşe göre komedi türündeki Space Force’tan beklenen başarı alınamadı.

ShiftDelete'in haberine göre; The Office dizisiyle tanınan Steve Carell’in başrolde olduğu komedi dizisi, beklentinin altında kalan izlenme sayısının ardından, Netflix’in iptal edilen yapımlarının arasına katıldı. The Office’in yaratıcısı Greg Daniels tarafından hazırlanan Space Force, ikinci sezonun ardından izleyicilere veda ediyor.

İKİ SEZONUN ARDINDAN FİŞİNİ ÇEKTİ
Raising Dion ve Pretty Smart dizilerinin sessiz sedasız rafa kaldırılmasıyla birlikte Space Force için de yolun sonu göründü. Yayın platformu, Space Force’un üçüncü sezon çekimlerinin yapılmayacağını açıkladı. The Office dizisinin başrolü Steve Carell ve yapımcısı Greg Daniels’ın projesi beklenen etkiyi yaratamadı.

Space Force dizisinin 2020’de on bölümlük ilk sezonu yayınlandı. İkinci ve son sezonu ise Şubat ayında sadece yedi bölümle paylaşıldı. Her ne kadar komedi dizisi olsa da, final yapmadan bitirildiğini belirtmek gerekiyor.

MALİYETİ DE ETKİLEDİ
Deadline’ın haberine göre Netflix, hem izlenme hem de eleştirmenler tarafından aldığı yorumlar sonucunda diziden olan beklentisini düşürdü. Ayrıca dizinin maliyetini de hesaba katan platform, Space Force’a devam etmemenin en iyisi olduğuna karar verdi.

Space Force, ABD ordusunun uzay araştırmalarına odaklanan bir kolunun hikayesini hem eleştiri hem de komedi yoluyla anlatan bir yapımdı. Oyuncu kadrosunuda Steve Carell’in yanı sıra Lisa Kudrow, John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsom, Ben Schwartz ve Jimmy O. Yang yer aldı.

Ancak dizinin yapımcısı Greg Daniels, Bad Crimes ve Exploding Kittens dahil olmak üzere başka projeler için Netflix ile çalışmaya devam ediyor. Steve Carell’ın ise yeni bir projeyle Netflix’e dönüş yapıp yapmayacağı belirsiz.
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