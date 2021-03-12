Samanyolu Haber /Teknoloji / Netflix şifre paylaşımını engellemek için yeni bir adım attı /12 Mart 2021 10:31

Netflix şifre paylaşımını engellemek için yeni bir adım attı

Kişilerin ayrı ayrı hesap açmak yerine tek bir şifreyi kullanmasının önüne geçme çabalarını sürdüren Netflix bu doğrultuda yeni bir özelliği test ediyor.

SHABER3.COM

Koronavirüs pandemisi ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle abone sayısı geçen yıl 200 milyonu bulan, Türkiye'de de 3.5 milyon abonesi bulunan ama bu yoğunluk nedeniyle altyapısı da zorlanan çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, aynı şifreyi birden fazla kişinin kullanmasının önüne geçmek için yeni bir yol deniyor.

Resmen uygulamaya sokulup sokulmayacağı henüz belli olmayan ve kısıtlı sayıdaki kullanıcılar üzerinde test edilen bu yöntem kapsamında, profil seçilirken ekranda "Bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı açmak gerekiyor" uyarısı beliriyor. Ayrıca kullanıcılardan telefon mesajı ya da e-postayla yollanan kod yardımıyla hesabı doğrulamaları isteniyor. Aboneler doğrulama işlemini tamamlamayı erteleyebiliyor ama daha sonra aynı uyarı belirtilmeyen bir süre zarfında yeniden ekrana geliyor.

Netflix'ten yapılan açıklamada "Bu deneme, Netflix hesaplarını kullananların bunu yapmaya yetkisi olduğundan emin olmaya yardım etmesi için tasarlandı" ifadesi kullanıldı.

?Platformun kullanım koşulları arasında "Hesaplar ev halkı dışındakilerle paylaşılamaz" ibaresi yer alıyor.

Netflix'in ortak kurucusu Reed Hastings, 2016'da yaptığı bir konuşmada, şifrelerin paylaşılıyor olmasının kabullenilmesi gereken bir gerçek olduğunu ama önüne geçmek için bazı yollar düşündüklerini söylemişti.

Netflix Ürün Yöneticisi Greg Peters da 2019'da “Tüketici dostu yöntemleri denerken, sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netflix şifre paylaşımını engellemek için yeni bir... Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Sabırsızlık felaket getirdi

Sabırsızlık felaket getirdi

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Tren otobüsü biçti

Tren otobüsü biçti

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:23:19