Samanyolu Haber /Teknoloji / Netflix şifresini paylaşanlara kötü haber /12 Mart 2021 22:36

Netflix şifresini paylaşanlara kötü haber

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'in, kullanıcılarının hesaplarını kimlerle ve nasıl paylaştıklarına dair bir test özelliği hazırladığı ortaya çıktı. Söz konusu test, şifre paylaşım kısıtlamasına yol açabilir.

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Birçok Netflix kullanıcısı, platform tarafından metin mesajı ya da e-posta yoluyla hesap bilgilerini onaylayan bir ileti aldı. Söz konusu iletide “Bu hesabın sahibiyle yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızın olması gerekir” ifadesi kullanıldı.

Reuters’ta yer alan habere göre, söz konusu test ile kullanıcılardan hesaplarını doğrulama koduyla doğrulamaları ya da ayrı bir Netflix hesabı oluşturmaları istendi.

Bir Netflix sözcüsü, testin ‘Hesapları kullanan kişilerin bunu yapmaya yetkili olmasını sağlamaya yardımcı olmak için tasarlandığını’ söyledi.

Dünyanın en büyük yayın hizmeti olan Netflix, kullanıcılarla sürekli olarak yeni özellikleri test ediyor. Yeni uygulanan bu testin geniş çapta uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz belirsiz.

Netflix hizmet şartları, bir hesabın kullanıcılarının aynı evde yaşaması gerektiğini söylese de, şirket ve diğer yayın hizmetleri, paylaşım konusunda genel olarak engellemeleri reddediyor.

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